BXH “máy ghi bàn” World Cup: Messi lọt top 5, Ronaldo không vào nổi top 25

Chân sút đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup là Klose. “Máy dội bom” một thời của đội tuyển Đức có tổng cộng 16 pha lập công sau 4 lần tham dự World Cup.

Xếp ngay sau Klose là Ronaldo “béo”. Huyền thoại người Brazil có 15 bàn thắng ghi ở 3 kỳ World Cup khác nhau. Vị trí thứ 3 thuộc về Gerd Muller (Đức) với 14 pha lập công.

Messi và Just Fontaine (Pháp) xếp top 5 với cùng 13 bàn thắng. Tuy nhiên, trong khi Just Fontaine chỉ cần 1 kỳ World Cup để đạt con số này thì Messi đã thi đấu tới 5 kỳ World Cup khác nhau.

Chân sút được đánh giá có khả năng phá kỷ lục lớn nhất thời điểm hiện tại không ai khác ngoài Mbappe. Mới dự 2 kỳ World Cup nhưng tiền đạo người Pháp đã ghi tới 12 bàn. Với việc World Cup tăng số đội tham dự, nếu duy trì được phong độ, Mbappe hoàn toàn có thể vượt qua con số 16 bàn.

Cristiano Ronaldo đang hướng đến con số 1000 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng tại đấu trường World Cup, anh chỉ đứng thứ 26 trong BXH các chân sút tốt nhất với 8 pha lập công. CR7 cũng chưa từng ghi bàn tại các trận đấu vòng knock-out World Cup.

Một số cái tên khác có cơ hội nâng cao thành tích ở World Cup 2026: Harry Kane, Neymar – cùng 8 bàn, Enner Valencia, James Rodríguez, Ivan Perišić – cùng 6 bàn, Lukaku – 5 bàn.