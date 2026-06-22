BXH FIFA: Tuyển Việt Nam giữ vững top 1 Đông Nam Á, Campuchia tăng hạng để bám sát Indonesia

Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cho thấy vị thế hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm.

So với kỳ xếp hạng trước, tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực. Trên bình diện châu Á, đội vẫn nằm trong nhóm những đội tuyển có thứ hạng cao và là một trong những đại diện giàu tiềm năng của bóng đá nữ châu lục.

Tại Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực. Xếp ngay phía sau là Philippines với vị trí thứ 39 thế giới và 1.566 điểm. Đội tuyển nữ Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 49 thế giới với 1.485 điểm, trong khi Myanmar đứng thứ 55 với 1.461 điểm.

Tuyển nữ Việt Nam vừa có sự thay đổi lớn khi HLV Hoàng Văn Phúc lên thay HLV Mai Đức Chung.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Campuchia có bước tiến mạnh nhất khu vực khi tăng 4 bậc, vươn lên vị trí 113 thế giới. Ở chiều ngược lại, Indonesia giảm 4 bậc xuống hạng 110, Malaysia tụt 3 bậc xuống vị trí 95 thế giới, còn Lào cũng giảm 4 bậc. Singapore tăng 1 bậc lên hạng 151 thế giới, trong khi Timor Leste đứng thứ 158. Đội tuyển nữ Brunei hiện vẫn chưa có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Việc tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á cho thấy sự ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Đây cũng là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế.