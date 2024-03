BXH của Taste Atlas gây tranh cãi: Bánh đậu xanh là "món ăn tệ nhất Việt Nam", bánh đa cua năm ngoái ngon nhất thế giới năm nay cũng... tệ?

Taste Atlas - 1 chuyên trang ẩm thực khá uy tín được mệnh danh là "bản đồ ẩm thực thế giới". Trang web này thường có các bài viết nhận định về các món ăn, đồ uống ở khắp hành tinh dưới sự chiêm nghiệm của các chuyên gia ẩm thực hàng đầu, và đương nhiên cũng không thể thiếu những phiếu vote của người trải nghiệm.

Một điều không thể phủ nhận là ẩm thực Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều món ăn là đặc sản biểu tượng của một vùng đất. Thế nhưng mới đây, Taste Atlas tiết lộ danh sách 45 món ăn tệ nhất Việt Nam. Thật không thể tin được, bánh đậu xanh lại là món đứng đầu về độ tệ.

Bánh đậu xanh là "món ăn tệ nhất Việt Nam"

Vào ngày 16/3, Taste Atlas đã công bố danh sách 45 món ăn tệ nhất Việt Nam. Ngay sau khi danh sách được tiết lộ, không ít người cảm thấy sốc, đặc biệt là những "tín đồ" ẩm thực yêu thích bánh đậu xanh.

Theo như phần giới thiệu, thông tin về bánh đậu xanh như sau: "Món tráng miệng truyền thống của Việt Nam này có nguồn gốc từ Hải Dương. Nó kết hợp đậu xanh, dầu thực vật hoặc mỡ lợn, đường và hương liệu để tạo ra một chiếc bánh có độ đặc giống như kẹo mềm và kết cấu mịn. Người ta tin rằng chiếc bánh này xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1920, và kể từ đó, sự kết hợp đơn giản này đã trở thành một món ngọt được yêu thích ở địa phương và trở nên nổi tiếng khắp cả nước.

Theo truyền thống, miếng bánh đậu xanh được ăn kèm với một tách trà xanh hoặc trà sen".

Bánh trôi, thịt đông, xôi gấc hay cơm cháy đều xuất hiện trong danh sách 45 món ăn tệ nhất Việt Nam.

Cộng đồng mạng Việt Nam đã có những phản ứng mạnh mẽ trước danh sách "45 món ăn tệ nhất Việt Nam" được công bố bởi Taste Atlas. Đối với nhiều người, việc những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét hay bánh đa cua lại xuất hiện trong danh sách đó là điều khó có thể chấp nhận. Đáng chú ý, chỉ vừa năm ngoái, năm 2023, cũng trên Taste Atlas, bánh đa cua lại được bình chọn là món súp ngon nhất thế giới!

Bánh đa cua bất ngờ đứng thứ 27 trong BXH những món tệ nhất, dù năm ngoái vừa được đánh giá là món súp ngon nhất thế giới.

Chưa dừng lại ở đó, một vài món truyền thống đặc trưng như bánh trôi nước xếp thứ 3, thịt đông - món ăn cổ truyền ngày Tết Việt Nam lại xếp thứ 4. 45 món ăn Việt Nam được đánh giá tệ nhất theo trang ẩm thực Tastes Atlas gồm bánh đậu xanh, tiết canh, bánh trôi, thịt đông, bún đậu mắm tôm, bún mắm Sóc Trăng, cháo lòng, chè chuối, xôi gấc, bánh trung thu, nem chua, cơm cháy, bánh rán, bánh tét, chè trôi nước, bánh chưng, bánh giò, cơm lam, rau câu, bánh mì thịt viên, quẩy, bánh canh, bánh bò, bún chả cá, cá kho tộ, bánh ướt, bánh đa cua, gà luộc, canh chua, bánh khoái Huế, bánh chuối, bỏng gạo, hành tím ngâm, gỏi gà, bánh da lợn hấp, cao lầu, bò bía, cà ri gà, phở xào, thịt kho tàu, hủ tiếu Nam Vang, nem nướng, bò lá lốt, lẩu, bò né.

Dân mạng tranh cãi

Việc món bánh đậu xanh đặc sản bị đánh giá 2.8 sao quả thực là cú sốc với nhiều người. Khi đọc thấy thông tin này, anh Q.Minh (quê Hải Dương) chia sẻ: "Mình thấy bảng xếp hạng này rất là phiến diện. Không thể phủ nhận là mặc dù nguyên liệu đơn giản nhưng không phải hãng nào làm cũng ngon. Bánh đậu xanh ngon cần có độ ngọt vừa phải, có độ mềm, độ tơi phù hợp, thêm vào đó bao bì đẹp mắt cũng là điểm cộng để bánh bên trong không bị dập nát. Bánh ngon nhất khi uống với trà nên có thể người ăn bánh đậu xanh đó không có sự kết hợp tốt nên họ không thấy ngon thôi".

Không ít người còn tỏ ra khá "bực bội" khi bỗng dưng món ăn ưa thích của mình bị liệt vào một danh sách vô cớ như vậy. Chị N. Hiền (sống tại Hà Nội) tâm sự: "Mình thấy khá lạ lùng khi một món bánh đặc sản ngon như vậy lại bị xếp vào hạng tệ. Nhìn chung, bánh đậu xanh bây giờ các nhà làm cũng rất biết chiều ý khách, nhiều nhà làm ngon có độ ngọt vừa phải, ăn rất cuốn, thêm tách trà nữa rất hợp vị. Nhất là những lúc "buồn buồn" miệng, có bánh đậu xanh ăn thì đã cái lòng lắm".

Còn chị Tiên Nguyễn (sống tại Hà Nội) cũng bày tỏ tâm tư: "Không phải người Hải Dương mới "bênh" bánh đậu xanh ngon đâu, mà ai lỡ 1 lần nếm thử bánh đậu xanh rồi cũng khó mà quên được hương vị thơm ngon của bánh đậu xanh đấy. Đánh giá xếp hạng thì dựa trên nhiều tiêu chí, tuy nhiên tiêu chí để bánh đậu xanh đứng đầu bảng xếp hạng món ăn tệ nhất có lẽ phải xem lại". Chị Tiên cũng cho rằng, "Món ăn thì cảm nhận mỗi người mỗi khác, không có công thức hay quy tắc nào cả, bởi vậy bảng xếp hạng này cũng theo tiêu chí nào đó thôi, không thể đánh đồng tất cả được".

Chị Dương Nguyễn (sống tại Ninh Bình) cho hay: "Mình thấy danh sách này chắc đặt tiêu đề nhầm rồi, đây có lẽ là danh sách 45 món ăn ngon nhất mà nhiều khách du lịch ưa thích ở Việt Nam mới đúng. Trong danh sách này toàn món ngon đặc sản của Việt Nam, liệt kê hết vào đây rồi gọi là món ăn tệ nhất. Như món canh chua cá, trong hạng mục 10 Best Rated Fish Soups in the World (Top 10 món canh cá ngon nhất trên thế giới) công bố ngày 19/2/2023, món canh chua cá của Việt Nam xếp hạng thứ 3. Ngoài ra, xếp hạng 10 Most Popular Asian Fish Soups (Top 10 món canh cá phổ biến châu Á), món canh chua cá cũng xếp thứ 4. Vậy mà bây giờ lại lọt vào danh sách 45 món ăn tệ nhất Việt Nam, mình thấy danh sách này phiếm diện và không đúng, làm mang tiếng ẩm thực Việt Nam quá".

Cũng cần phải nói thêm về tiêu chí đánh giá của Taste Atlas, bảng xếp hạng thực phẩm của Taste Atlas dựa trên đánh giá của người dùng. Mục đích của BXH này, theo Taste Atlas nhằm quảng bá cho những món ăn địa phương, khơi dậy sự tự hào của người dân về những món ăn truyền thống, đồng thời khơi dậy sự tò mò với những món ăn mà bạn chưa từng thử qua. Qua đó có thể thấy, Taste Aatlas không có ý nghĩa về mặt chuyên môn khi đánh giá sự ngon-tệ của mỗi món ăn. Chính Taste Atlas cũng khẳng định các bảng xếp hạng Taste Atlas không nên được coi là kết luận toàn cầu cuối cùng về món ăn. Muốn biết, tốt nhất hãy tự mình thử nhé!