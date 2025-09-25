BXH châu Á: Việt Nam lọt top 10, bỏ xa Malaysia và Indonesia

Kết thúc lượt trận đầu tiên Cúp C1 và C2 châu Á mùa giải 2025/26, các CLB Việt Nam đang có thành tích bất bại. CLB Nam Định thắng Ratchaburi (Thái Lan) với tỉ số 3-1. Trong khi đó, CLB CAHN hòa 2-2 ngay trên sân của nhà cựu vô địch Trung Quốc Beijing Guoan.

Với thành tích nói trên, 2 CLB Nam Định và CAHN đang giúp bóng đá Việt Nam có 3,333 điểm tích lũy trong mùa giải 2025/26. Trên BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26, bóng đá Việt Nam tạm thời xếp thứ 8, bằng với Singapore và Bahrain.

BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26

Đứng vị trí cao nhất là 3 liên đoàn UAE, Nhật Bản và Hàn Quốc – cùng có 5,000 điểm. Vị trí thứ tư thuộc về Saudi Arabia. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Iraq, Thái Lan và Qatar.

Nếu như các đại diện Việt Nam, Singapore và Thái Lan có khởi đầu ấn tượng tại cúp châu Á mùa 2025/26 thì những CLB Malaysia lại gây thất vọng. Cả Johor Darul Ta'zim và Selangor đều để thua trong lượt trận đầu tiên, khiến cho bóng đá Malaysia mới tích lũy được 2,500 điểm và tạm đứng thứ 18 trên BXH.

Xếp ngay sau Malaysia là Indonesia với 2,283 điểm. Mùa giải 2025/26, xứ Vạn đảo có 2 đội tham dự giải châu Á là Persib Bandung (Cúp C2) và Dewa United (Cúp C3).

CLB CAHN nỗ lực khẳng định tên tuổi tại đấu trường châu Á

Với việc tích lũy được nhiều điểm số, bóng đá Việt Nam có hi vọng vượt qua Australia để vươn lên vị trí thứ 6 khu vực Đông Á trên BXH cấp CLB châu Á giai đoạn 2017-2026. Nếu đạt được cột mốc này, V.League sẽ lần đầu tiên giành được suất tham dự Cúp C1 châu Á phiên bản mới với tên gọi AFC Champions League Elite. Tại khu vực Đông Nam Á, mới chỉ có Thái Lan và Malaysia có đại diện tham dự giải đấu này.