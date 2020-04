BXH 20 nữ diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại: Top 3 bất ngờ, vị trí Song Hye Kyo, Son Ye Jin và dàn mỹ nhân quá khó hiểu

Từ xưa đến nay, giới diễn viên nữ của Kbiz vẫn là nơi sở hữu nhiều mỹ nhân với nhan sắc đi vào huyền thoại. Vì có quá nhiều người đẹp, fan nào cũng phải đau đầu nhức óc khi buộc phải chọn ra những người xuất chúng, nổi trội nhất.

Mới đây, 1 cuộc bình chọn tìm ra top nữ diễn viên đẹp nhất Kbiz trên trang web nổi tiếng King Choice gây chú ý lớn trong cộng đồng fan. Chẳng ai có thể ngờ được, những minh tinh đình đám như Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun , Lee Young Ae ,... lại dạt ra hết ngoài top 10, các đại mỹ nhân Song Hye Kyo, Son Ye Jin đều nhường đường cho những mỹ nhân đàn em.

Choáng nhất là vị trí top 3 và ngôi quán quân khi 1 mình "em gái quốc dân" IU đánh bật cả loạt huyền thoại nhan sắc. Dưới đây là top 20 của cuộc bình chọn nữ diễn viên Hàn đẹp nhất mọi thời đại.

20. Moon Chae Won

Moon Chae Won sở hữu nét đẹp thuần khiết, trong sáng, nhu mì và từng được ca ngợi là "nàng Juliet xứ Hàn". Những đường nét trên khuôn mặt của mỹ nhân phim "Nice Guy" cũng vô cùng hài hòa, trong trẻo, dễ đi vào lòng người.

Cũng nhờ visual thanh thuần đúng chuẩn "gái nhà lành", Moon Chae Won thường xuyên được chọn vào những vai diễn nữ tính, yểu điệu, dịu dàng nhất mực.

19. Han Ye Seul

Kiều nữ Han Ye Seul từ lâu đã nổi danh với nét đẹp sắc sảo, ma mị, vừa nữ tính lại vừa quyến rũ khó tả. Đến nay, khi đã gần bước sang đầu 4, nhan sắc của Han Ye Seul vẫn được ca tụng là y như thời thanh xuân, thậm chí còn có phần mặn mà, trưởng thành và bí ẩn hơn. Bên cạnh visual hàng top, "nàng ma ca rồng sexy nhất Kbiz" còn sở hữu body nóng bỏng đáng ghen tị.

18. Lee Young Ae

Việc Lee Young Ae đứng ở vị trí thứ 18, sau rất nhiều đàn em, gây bất ngờ cho nhiều người bởi đại minh tinh phim "Nàng Dae Jang Geum" vốn luôn là mỹ nhân huyền thoại của showbiz Hàn. Nét đẹp nhẹ nhàng, vừa sang trọng, quý phái lại vô cùng dịu dàng, gần gũi giúp Lee Young Ae "lưu danh sử sách" là 1 trong nữ diễn viên đẹp và nổi tiếng nhất. Hiện nay, dù có thêm bao nhiều nữ diễn viên trẻ trung, lộng lẫy nữa, Lee Young Ae vẫn mãi là "tường thành" được người người ca ngợi.

17. Lee Yo Won

Nữ diễn viên phim "49 Days", Lee Yo Won, nổi tiếng là sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, "băng thanh ngọc khiết" đúng tiêu chuẩn nhan sắc Hàn Quốc. Không cần sắc sảo như những minh tinh khác, gương mặt hài hòa, đài các, đem đến cảm giác dễ chịu cho người đối diện của Lee Yo Won lại vô tình tạo ra nét riêng đặc biệt, đưa cô trở thành 1 trong mỹ nhân nổi trội trong dàn mỹ nữ của màn ảnh nhỏ.

16. Han Ga In

Trong mọi cuộc bầu chọn nhan sắc, chưa bao giờ netizen quên mất cái tên Han Ga In. Âu cũng là bởi nữ diễn viên phim "Mặt trăng ôm mặt trời" quá đẹp, quá xuất chúng. Sở hữu gương mặt cực sắc nét với đôi mắt to tròn có hồn và sống mũi cao thuộc hàng cực phẩm, Han Ga In khiến nhiều người "câm nín" khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Ở tuổi 38, mỹ nhân họ Han vẫn giữ được nhan sắc hoàn mỹ, long lanh làm khuynh đảo cả Kbiz.

15. Han Hyo Joo

Được mệnh danh là mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất xứ Hàn, Han Hyo Joo từ lâu đã ghi dấu trong lòng khán giả với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn, vừa thanh khiết vừa sang trọng. Ra mắt đã được 17 năm nhưng Han Hyo Joo chưa bao giờ khiến khán giả hết bất ngờ bởi mỗi lần cô xuất hiện trên màn hình là 1 lần mọi người trầm trồ trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, tự nhiên.

14. Soo Ae

"Nữ hoàng nước mắt" Soo Ae sở hữu đôi mắt sâu phảng phất nỗi buồn, khuôn mặt dịu dàng như ẩn chứa nhiều tâm sự và vẻ ngoài mong manh tựa sương mai. Khác hẳn với những mỹ nhân rạng rỡ, lộng lẫy khác, Soo Ae e lệ, dịu dàng và thuần khiết, tạo nét riêng bằng vẻ đẹp buồn ấn tượng.

13. Jeon Ji Hyun

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đã quá nổi tiếng vì nhan sắc tự nhiên, quyến rũ, cá tính pha với nét thanh lịch, sang trọng. Từ ảnh đời thưởng, ảnh tạp chí đến những thước phim, Jeon Ji Hyun đều đẹp kinh diễm động lòng người. Bởi thế, nhìn vị trí thứ 13 của đại mỹ nhân phim "Vì sao đưa anh tới", nhiều netizen không khỏi bất ngờ.

12. Kim Tae Hee

Có Jeon Ji Hyun, Lee Young Ae thì không thể thiếu Kim Tae Hee. Nhan sắc của bà xã Bi Rain quá xứng đáng với danh "quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc" hay "mỹ nhân trong các mỹ nhân". Dù chỉ đứng thứ 12 trong BXH này nhưng đối với nhiều thế hệ khán giả yêu phim Hàn, Kim Tae Hee vẫn mãi là nữ thần đẹp nhất, động lòng người nhất, là định nghĩa cho nhan sắc hoàn hảo chuẩn Hàn.

11. Ha Ji Won

Đả nữ Ha Ji Won thổi cơn gió lạ đến cho showbiz Hàn thời với nhan sắc đẹp sắc sảo, cá tính và trưởng thành. Lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, nhan sắc của "Hoàng hậu Ki" càng tăng thêm mấy phần mặn mà, mỹ miều và cuốn hút. Ở tuổi 42, Ha Ji Won vẫn độc thân vui tính và càng ngày càng trẻ đẹp.

10. Choi Ji Woo

Mỹ nhân "Nấc thang lên thiên đường" thành công lọt top 10, vượt mặt nhiều mỹ nhân đình đám khác nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, man mác buồn. Ở thời đỉnh cao, Choi Ji Woo là người trong mộng, là nàng thơ của hàng ngàn fan nam, được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt" đầu tiên.

9. Park Min Young

Park Min Young gây ấn tượng với khán giả yêu phim nhờ nét đẹp mỹ miều, rực rỡ. Đường nét gương mặt hài hòa và hoàn mỹ cùng tài biến hóa linh hoạt và khí chất nữ thần của Park Min Young luôn được công chúng đánh giá cao. Dù đã "dao kéo" song Park Min Young vẫn luôn rạng rỡ, trẻ trung và tỏa sáng chẳng thua kém bất kì người đẹp nào.

8. Park Bo Young

Park Bo Young được rất nhiều khán giả yêu mến vì tài diễn xuất linh hoạt, nhan sắc trẻ trung, ngây thơ, tươi sáng. Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng mỹ nhân này vẫn lí lắc, đáng yêu đến khó tin. Nữ diễn viên "đốn tim" fan nhờ khuôn mặt baby "búng ra sữa", vóc người bé nhỏ và nụ cười rạng rỡ.

7. Suzy

Vẻ đẹp trong sáng, "nhìn 1 lần là đổ" của Suzy vốn đã lừng danh khắp chốn, bởi vậy, vị trí thứ 7 dành cho "tình đầu quốc dân" không có gì là khó hiểu. Từ 1 idol lấn sân sang vai trò diễn viên, Suzy ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Nhan sắc rực rỡ, mỹ miều hiếm thấy giúp Suzy nhiều lần đứng ngang hàng với những "tường thành nhan sắc" của màn ảnh Hàn.

6. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo, ngọc nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn, chưa bao giờ vắng mặt trong các BXH nhan sắc. Nữ diễn viên "Hậu duệ mặt trời" khiến cả xứ Hàn ấn tượng mạnh với vẻ đẹp "khuynh nước khuynh thành", trong sáng mà không hề nhạt nhòa, trái lại vô cùng mê hồn và cuốn hút. Gần đây, trải qua biến cố hôn nhân, Song Hye Kyo vẫn được khen ngợi hết lời vì càng ngày càng trẻ đẹp, tươi tắn hơn xưa.

5. Son Ye Jin

Màn xuất hiện quá xinh đẹp và sang chảnh trong tác phẩm "Crash Landing on You" gần đây đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc của Son Ye Jin. Không hổ danh là "tình đầu quốc dân" một thời, nét đẹp trẻ trung, rạng rỡ của nữ diễn viên khiến bao con tim xao xuyến. Ở tuổi 38, Son Ye Jin như bông hoa tỏa hương thơm lâu, càng thêm quyến rũ và đằm thắm.

4. Kim Hyun Joo

Nữ diễn viên phim "Giày thủy tinh" Kim Hyun Joo là mỹ nhân xuất hiện ở vị trí số 4. Tình cũ của So Ji Sub từng một thời gây bão cả châu Á với vẻ đẹp trong trẻo, tràn đầy sức sống. Đến nay, ở tuổi 43, Kim Hyun Joo vẫn giữ được nét đẹp thanh xuân, có chăng chỉ là thêm nét trưởng thành, quyến rũ của 1 người phụ nữ thành đạt, từng trải.

3. Park Shin Hye

Tuy vô cùng xinh đẹp, thánh thiện nhưng việc Park Shin Hye vượt mặt những đại mỹ nhân nổi tiếng để cán đích top 3 vẫn khiến rất nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên "The Heirs" nổi tiếng từ khi còn nhỏ, ghi điểm mạnh mẽ trong lòng công chúng nhờ nét đẹp mộc mạc, tự nhiên.

2. Kim So Hyun

Ít ai ngờ nổi nữ diễn viên sinh năm 1999, Kim So Hyun, lại xuất hiện ở vị trí á quân, khiến các đàn chị phải ngậm ngùi đứng sau. Nổi tiếng từ khi còn bé, chinh phục khán giả với tài năng thiên bẩm và nhan sắc dịu dàng, thanh thuần, Kim So Hyun được dự đoán sẽ là mỹ nhân hàng đầu trong tương lai.

1. IU

Vị trí quán quân thuộc về "em gái quốc dân" IU trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Dù sở hữu nhan sắc được lòng số đông nhưng việc IU vượt mặt nhiều nữ diễn viên tiếng tăm để đạt ngôi đầu vẫn khiến netizen bất ngờ. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng, nhan sắc của "Chủ tich Jang Man Wol" càng ngày càng thăng hạng, sắc sảo và trưởng thành lên trông thấy.

Nguồn: Kingchoice