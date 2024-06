BUV khẳng định vị thế "đại học xanh" trong phát triển bền vững

BUV (British University Vietnam) tham gia Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2024 vào tháng 5 vừa qua với vai trò là nhà tài trợ cũng như góp mặt nhiều diễn giả cho sự kiện, nhà trường không chỉ khẳng định mà còn giới thiệu rộng rãi cam kết của mình với phát triển bền vững, từ đó củng cố vị thế là trường đại học xanh hàng đầu trong khu vực.



Bà Nguyễn Thị Vĩnh Thủy, Giám đốc Điều hành Cấp cao tại BUV nhận định: "BUV hướng tới xây dựng trường đại học xanh và toàn diện tại Việt Nam. Nằm trong Khu đô thị Ecopark, khuôn viên trường BUV lấy bền vững làm trọng tâm trong thiết kế. Các tòa nhà chỉ chiếm 20% diện tích đất, còn lại là không gian xanh mở rộng, thoáng mát và tràn ngập ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện."

Cơ hội kết nối và hợp tác với nhà đầu tư chiến lược

Tính chủ động của BUV trong thực hiện sáng kiến bền vững giúp nhà trường tiếp cận và mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực bền vững. Sự năng nổ này không chỉ giúp nhà trường nâng cao độ hiện diện mà còn lan tỏa nỗ lực bền vững đến đông đảo cộng đồng hơn.

"BUV tích hợp các nguyên tắc xanh vào chương trình giảng dạy, đồng thời khuyến khích cán bộ nhân viên và sinh viên bảo vệ môi trường. Chương trình đào tạo cũng lồng ghép các học phần chuyên về phát triển bền vững để học sinh hiểu sâu hơn về các vấn đề môi trường và xã hội," bà Thủy cho biết thêm.

Những sáng kiến bền vững nổi bật

Bảo tồn năng lượng

BUV triển khai hệ thống đèn LED khắp khuôn viên trường, giúp tiết kiệm 75% năng lượng. Sáng kiến này làm giảm phát thải carbon và tối ưu chi phí vận hành trường học.

Giảm thiểu rác thực phẩm

Trường lắp đặt hệ thống quản lý chất thải tiên tiến, bao gồm hệ thống ủ phân do ngành Quản trị khách sạn thực hiện. Rác thực phẩm sẽ được chuyển hóa thành phân bón cho cây trồng và thảo mộc.

Hoạt động bảo vệ môi trường

BUV khuyến khích toàn thể nhân viên và sinh viên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt để giảm phát thải carbon. Kiến trúc của trường cũng được tính toán để tận dụng tối đa nguồn gió và ánh sáng tự nhiên, góp phần tiết kiệm điện.

Giáo dục hòa nhập

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên BUV về phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng, BUV đã triển khai chuỗi sự kiện "Value Week" – Tuần lễ tôn vinh. Một hoạt động nổi bật trong số đó là BUV Green Project, Tổ chức của sinh viên BUV về phát triển bền vững và những vấn đề môi trường.

BUV không chỉ khuyến khích sinh viên nâng cao năng lực học thuật mà còn phát triển thành một cá nhân toàn diện và tự tin. Vì vậy, nhà trường đã triển khai Chương trình Nâng cao Năng lực Cá nhân và Kỹ năng Xã hội (PSG) nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia đa dạng các hoạt động trải nghiệm bổ ích, bao gồm các dự án liên quan đến ESG.

Nhà trường cũng nhiệt tình hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, hợp tác với Tổ chức Phát triển và Nguồn lực Sinh viên Khuyết tật (Students Disability Resource and Development Organization) nhằm đảm bảo cơ hội học tập và làm việc bình đẳng cho mọi người.

Lan toả nỗ lực ESG đến cộng đồng thông qua giáo dục

Hành trình đạt được Net Zero vào năm 2050 chỉ còn 26 năm nữa. Đây là khoảng thời gian đủ dài để thế hệ trẻ tiếp nối những nỗ lực ESG hiện tại. Muốn đào tạo hiệu quả lực lượng lao động xanh hiệu quả cho tương lai, cần phải đem yếu tố giáo dục lên hàng đầu.

Nhằm thực hiện sứ mệnh nêu trên, BUV đã hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, tạo ra cơ hội học tập liên ngành. Nhà trường cũng khích lệ sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu, khuyến khích tinh thần tìm tòi và đổi mới để thúc đẩy thực hiện ESG.

Đồng hành tại Hội nghị Nhà đầu tư ESG Việt Nam 2024, BUV đã chủ trì phiên thảo luận về đầu tư vào giáo dục, hướng tới xây dựng lực lượng lao động xanh. Hoạt động tài trợ từ phía trường không chỉ thể hiện tâm huyết trong việc thực hiện ESG, mà còn tạo cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm thực hành với các khách mời trong hội nghị.

Định hướng trong tương lai

Đến cuối năm 2024, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ trao tặng Hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE cho BUV nhằm công nhận đóng góp thiết kế xanh của nhà trường.

BUV dự kiến lắp thêm các tấm pin năng lượng mặt trời trong khuôn viên trường, đồng thời tiếp tục hợp tác với các lãnh đạo đầu ngành để lan tỏa sứ mệnh phát triển bền vững.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tạo ra môi trường hòa nhập và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân viên. Điều này sẽ làm tăng chất lượng làm việc và thu hút thêm nhiều nhân tài."