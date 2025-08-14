Burevestnik có thể làm thay đổi cán cân hạt nhân thế giới

Tên lửa hành trình Burevestnik của Nga.

Trao đổi với tờ The Global Times, cơ quan báo chí của nhà nước Trung Quốc, về thông tin từ truyền thông phương Tây liên quan đến khả năng Nga sẽ sớm tiến hành các vụ thử mới đối với tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik, chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình cho rằng đây là "loại vũ khí độc nhất vô nhị".

"Burevestnik là loại vũ khí đặc biệt do Nga phát triển. Khác với các tên lửa hành trình thông thường sử dụng nhiên liệu hóa học, Burevestnik vận hành bằng năng lượng hạt nhân, cho phép nó đạt tầm bắn gần như vô hạn", tờ The Global Times dẫn lời chuyên gia Tống cho biết.

Học giả này nhấn mạnh, thông thường đầu đạn hạt nhân được lắp trên tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình dùng động cơ hóa học, nhưng Nga là quốc gia đầu tiên phát triển vũ khí hạt nhân được vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

"Nếu phát triển thành công và đưa vào trang bị, loại vũ khí này có thể phần nào thay đổi cán cân sức mạnh răn đe hạt nhân chiến lược toàn cầu", ông Tống nhận định.

Nói về sự nguy hiểm của Burevestnik, Thiếu tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mike Lyons, cho rằng: "Burevestnik sẽ mang lại cho Nga loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp với phạm vi hoạt động không giới hạn.

Giả sử Nga triển khai Burevestnik ở Bắc Cực, nơi họ đang thử nghiệm dòng tên lửa này. Họ có thể dễ dàng phóng tên lửa từ các căn cứ ở đó và tấn công các mục tiêu ở Mỹ mà không cần sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)".

Vào năm 2020, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Anh lúc đó là Trung tướng Jim Hockenhull đã cảnh báo rằng, Burevestnik có phạm vi tiếp cận toàn cầu một cách hiệu quả và sẽ cho phép tấn công từ những hướng bất ngờ, mang lại cho Moscow một loại vũ khí có thời gian bay gần như vô hạn.

Kết hợp với khả năng của Poseidon, điều này sẽ cho phép người Nga khiến cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Vương quốc Anh và các đồng minh của nước này có nguy cơ cao bị tấn công trực tiếp bằng cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân", Hockenhull nói.

Vì Burevestnik là tên lửa hành trình nên nó có thể bắt chước khả năng của các tên lửa hành trình khác để thực hiện chuyến bay ở độ cao thấp tới 50-100 mét, khiến nó về cơ bản vô hình trước radar của đối phương.

Chuyên gia Dmitry Kornev, người sáng lập cổng thông tin MilitaryRussia.ru đã theo dõi sự phát triển của Burevestnik kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2018, cho biết:

"Đặc điểm tầm bắn tuyệt vời của Burevestnik giúp tên lửa có khả năng cơ động xung quanh các hệ thống phòng không, di chuyển về phía mục tiêu từ một hướng hoàn toàn bất ngờ.

Và do đó trở thành một thành phần mới hiệu quả trong khả năng răn đe chiến lược của Moscow trước những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm vô hiệu hóa các mục tiêu kiểu như tên lửa hành trình Nga".

Kornev cho biết thêm, tầm bắn cực xa, kết hợp với khả năng cơ động, giúp Burevestnik khác biệt với tên lửa đạn đạo truyền thống vốn bay theo quỹ đạo cố định, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn.

Tên lửa hành trình nhìn chung có thể thực hiện các thao tác cơ động, uốn cong đường bay theo địa hình, đi vòng quanh các tòa nhà, công trình, đảo, lục địa. Và trong trường hợp của Burevestnik, không có giới hạn nào về phạm vi bay, nghĩa là nó có thể đi vòng quanh toàn bộ lục địa, đại dương và thậm chí bay vòng quanh hành tinh nhiều lần trên đường đến mục tiêu.

"Đây là thành phần hoàn toàn mới trong lực lượng răn đe hạt nhân của chúng tôi", nhà quan sát nhấn mạnh và cho biết nó sẽ giúp biến bộ ba hạt nhân gồm tên lửa trên mặt đất, trên không và phóng từ tàu ngầm của Nga thành một bộ tứ một cách hiệu quả", ông Dmitry Kornev nhấn mạnh.