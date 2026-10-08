"Búp bê xứ Hàn" bỏ phố về quê, muốn ăn gì cũng phải chờ giao bằng thuyền

Hóa ra nữ diễn viên sinh năm 1980 đã chuyển về quê từ lâu nhưng đến nay mới tiết lộ cho khán giả.

Han Chae Young được biết đến là "búp bê xứ Hàn" xinh đẹp nức tiếng. Cô có cuộc sống cực kỳ sang chảnh khi kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Choi Dong Joon từ năm 2007. Đám cưới từng gây chú ý với món quà cầu hôn “khủng” gồm nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu won, xe hơi xa xỉ và căn hộ cao cấp ở Cheongdamdong, Seoul.

Tuy nhiên đến nay, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã "bỏ phố về quê". Cô hiện đang sống tại Gapyeong, tỉnh Gyeonggi và cuộc sống ở đây sẽ khác so với Seoul đô hội phồn hoa. Han Chae Young cho biết: “Phí giao hàng đến nhà tôi là 10.000 won (194 ngàn đồng), bất kể tôi đặt món gì. Còn có thêm phụ phí 6.000 won (116 ngàn đồng) nữa, và tôi phải chuyển khoản riêng”.

Han Chae Young tiết lộ chuyện bỏ phố về quê. Ảnh: YouTube

Khi một thành viên trong đoàn làm phim hỏi “Ở đấy có cửa hàng tiện lợi nào không?”, Han Chae Young lập tức trả lời với vẻ mặt nghiêm túc “Anh đang coi thường Gapyeong đấy à?”, khiến mọi người xung quanh bật cười.

"Búp bê xứ Hàn" tiếp tục: “Khi tôi mới chuyển đến đó, nếu chúng tôi gọi món gà hầm cay, họ sẽ giao hàng bằng thuyền, chúng tôi sẽ ra bến thuyền phía trước nhà để lấy. Mọi chuyện là như vậy vì khi tôi mới chuyển đến đó thì xung quanh chưa có nhiều thứ, nhưng bây giờ thì có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, Starbucks, Baskin-Robbins, về cơ bản là có mọi thứ bạn cần”.

Khi nữ diễn viên mới chuyển đến Gapyeong, đồ ăn được giao đến bằng thuyền. Ảnh: YouTube

Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1980 chỉ lên Seoul để làm việc. Vì chương trình quay tại khu phố mua sắm ăn uống Seongsu-dong sầm uất, nên Han Chae Young chia sẻ: "Tôi thích mua sắm online. Nếu không thích món nào thì đổi trả rất dễ dàng". Điều này khiến người quản lý của cô nhắc đến sở thích mua sắm hàng hiệu xa xỉ trước đây.

Han Chae Young lập tức phản đối, nói rằng: “Tôi không thực sự mua đồ hiệu. Hồi còn trẻ tôi hay mua sắm nhiều, nhưng giờ đã trải nghiệm đủ rồi, tôi nhận ra sự hào hứng đó không kéo dài được lâu”. Tuy nhiên, khán giả lại thích thú khi thấy một chiếc bao đựng hộ chiếu và một chiếc ví hàng hiệu bên trong túi xách cũng đắt đỏ không kém của cô.

Giờ Han Chae Young thích mua sắm online. Ảnh: YouTube

Han Chae Young sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 20 tuổi qua tác phẩm điện ảnh mang tên The Record. Từ đó đến nay, nữ diễn viên liên tục khẳng định tên tuổi nhờ những vai diễn nặng ký ở loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Pháo Hoa, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Vườn Sao Băng... Ngoài sự nghiệp thành công, Han Chae Young còn có hôn nhân viên mãn, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bên người chồng giàu có, thành đạt.

Năm 2007, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Choi Dong Joon, hơn cô 4 tuổi. Đám cưới từng gây chú ý với món quà cầu hôn “khủng” gồm nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu won, xe hơi xa xỉ và căn hộ cao cấp ở Cheongdamdong. Năm 2013, đôi vợ chồng chào đón con trai đầu lòng.

Ảnh: MyDaily

Han Chae Young kết hôn với chồng đại gia vào năm 2007. Ảnh: X

Chồng cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương khủng...

... cùng siêu xe, căn hộ. Ảnh: X

Đến năm 2026, Han Chae Young và chồng đã bước sang năm thứ 19 của hôn nhân. Mỹ nhân sinh năm 1980 thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình ấm áp trên mạng xã hội như kỷ niệm ngày cưới với bánh kem, nến, hoa hồng; chuyến du lịch Bali cùng con trai... Cô từng đăng ảnh con trai 13 tuổi, khoe cậu bé cao gần bằng mẹ, có ngoại hình điển trai khiến fan không khỏi trầm trồ.

Về sự nghiệp, Han Chae Young vẫn đều đặn xuất hiện trong phim ảnh và chương trình thực tế. Dù tuổi đã ngoài 46, “búp bê xứ Hàn” vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và lối sống tích cực, được nhiều khán giả mến mộ

Ảnh: X

Đã bước vào tuổi trung niên nhưng “búp bê xứ Hàn” vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và lối sống tích cực. Ảnh: X

Con trai của cô cũng đã lớn. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom



