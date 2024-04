Sau phần trình diễn của Trương Dư Hi, nhiều khán giả bình luận: "Cô ấy thật đẹp, nhưng đừng hát", "Trương Dư Hi xứng đáng là gương mặt đại diện của nhóm, nhưng giọng hát lệch tông quá", "Nhà đài hại cô ấy", "Khuôn mặt thiên thần, giọng hát ác quỷ". Tuy nhiên cũng có khán giả vẫn ủng hộ Trương Dư Hi: "Tôi có thể vì nhan sắc tuyệt vời này mà bỏ qua giọng hát kinh khủng đó", "Các thí sinh khác làm tốt nên Trương Dư Hi bị tụt lại, hy vọng các tập sau cô ấy thể hiện tốt".