Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra Chuyên án 268V về buôn lậu kim cương, hoạt động kinh doanh, trong đó khởi tố các bị can liên quan tới doanh nghiệp này.

Lợi nhuận tăng dù doanh thu giảm mạnh

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội "Buôn lậu" kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.

Một trong những bị can bị khởi tố là bà Phạm Thị Hồng Duyên - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC. Theo công an, từ năm 2022->⁸2024, bà Lê Thúy Hằng khi đó là Tổng Giám đốc SJC (người vừa bị tuyên án 22 năm tù vào năm 2026 về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"), đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Số hàng này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán kiếm lời và đã thực hiện trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương lậu vào SJC, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, SJC có tổng tài sản đạt khoảng 2.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm khoảng 90% tổng tài sản.

Trong đó, hàng tồn kho đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, phản ánh đặc thù hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý với lượng hàng hóa dự trữ lớn. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền đạt 166,5 tỷ đồng, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động thường xuyên.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 SJC ghi nhận doanh thu thuần 14.030 tỷ đồng, giảm tới 56,4% so với năm trước. Mức sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng và trang sức có nhiều biến động, cùng với sự thay đổi về cơ cấu kinh doanh.

Dù doanh thu giảm sâu, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp lại được cải thiện đáng kể. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,1% năm 2024 lên 5,2% trong năm 2025. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 740 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Công ty SJC từ chối thu mua kim cương viên nếu khách hàng làm mất hóa đơn bán hàng.

Bên cạnh việc cải thiện biên lợi nhuận, SJC cũng cắt giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 425 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2024.

Ở phía nguồn vốn, đến cuối năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 576 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ở mức hơn 278 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng nợ phải trả. Ngoài ra, SJC còn phát sinh 45,5 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Điều kiện mua lại kim cương

Ngày 22/7, theo thông tin công bố trên website của SJC tại mục chính sách hậu mãi áp dụng từ ngày 1/8/2025, doanh nghiệp áp dụng chính sách thu mua lại đối với kim cương viên, nữ trang gắn kim cương cùng nhiều dòng nữ trang khác.

Đối với kim cương viên rời, nếu khách hàng bán lại, SJC áp dụng tỷ lệ thu mua từ 93% đến 95% giá trị sản phẩm, tùy kích thước viên đá. Trong đó, kim cương từ 6 mm đến dưới 8,6 mm được áp dụng mức cao nhất là 95%, còn các kích thước khác ở mức 93%.

Nếu khách hàng đổi sang nữ trang mới có giá trị bằng hoặc cao hơn hóa đơn mua ban đầu, tỷ lệ thu mua được nâng lên từ 95% đến 97%. Mức cao nhất 97% được áp dụng với kim cương từ 5 mm trở lên.

Tuy nhiên, điều kiện để được hưởng chính sách đổi khá chặt chẽ. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không móp méo; kim cương và đá màu không bị trầy xước, nứt, mẻ hoặc bể.

Đối với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC thu mua lại ở mức 80% nếu khách bán lại và 85% nếu khách đổi sang sản phẩm mới.

Ngoài mức giá, doanh nghiệp cũng quy định khá rõ các trường hợp được và không được thu mua lại.

Theo đó, SJC chỉ thu mua kim cương viên khi viên đá còn nguyên trạng đúng với nội dung trên giấy chứng nhận và khách hàng xuất trình được hóa đơn mua hàng.

Nếu khách làm mất giấy kiểm định Rồng Vàng, viên kim cương phải được giám định lại trước khi giao dịch. Trường hợp mất giấy kiểm định GIA, việc thu mua sẽ được thực hiện theo thỏa thuận.

Đối với những viên kim cương có sai lệch kích thước sau khi kiểm định hoặc bị dập, mẻ, trầy xước, nứt, bể, doanh nghiệp cũng áp dụng hình thức thu mua theo thỏa thuận sau khi khách hoàn tất việc kiểm định và chỉnh sửa.

Riêng trường hợp mã số cạnh của viên kim cương không trùng khớp với hóa đơn và giấy kiểm định ban đầu, SJC quy định không thu mua lại. Doanh nghiệp cũng từ chối thu mua kim cương viên nếu khách hàng làm mất hóa đơn bán hàng.

Kim cương tấm nếu còn nguyên vẹn được thu mua bằng 50% giá bán ra, còn các loại đá khác không được thu lại.

Nếu sản phẩm không còn nguyên trạng hoặc khách hàng không còn hóa đơn, giấy kiểm định , việc thu mua sẽ được doanh nghiệp xem xét theo hình thức thỏa thuận.

Theo quy định hiện hành, sau khi khách hàng hoàn tất giao dịch mua và nhận sản phẩm, SJC không áp dụng chính sách đổi hoặc trả hàng. Doanh nghiệp cũng lưu ý các quy định hậu mãi có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước.