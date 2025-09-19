Ngày 19/9, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án 14 bị cáo trong vụ buôn lậu vàng xuyên biên giới với tổng số lượng 113kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, cầm đầu nhánh tội phạm ở Long An cũ - nay thuộc Tây Ninh, điều hành đường dây buôn lậu 77kg vàng) 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, cầm đầu nhánh An Giang cũ, điều hành đường dây buôn lậu 36kg vàng, hiện trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt) lĩnh 12 năm tù.

Các bị cáo còn lại giữ vai trò vận chuyển, tiêu thụ và giúp sức, bị tuyên từ 1 năm đến 9 năm tù, trong đó một bị cáo được hưởng án treo.

Lợi dụng sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và quốc tế, nhóm người này móc nối với các đầu mối tại Campuchia , tổ chức hai đường dây buôn lậu, tuồn tổng cộng 113kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng về Việt Nam.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi) cầm đầu nhánh hoạt động qua biên giới An Giang, đưa về nước 36kg vàng, tương đương gần 80 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Minh Trí (25 tuổi) điều hành nhánh tại Long An, phụ trách đưa về nước 77kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Hoàng Sa phát hiện Nguyễn Hữu Nghĩa có đất ruộng sát biên giới, thường xuyên qua lại Campuchia nên thuê người này vận chuyển USD đổi vàng. Nghĩa giấu vàng dưới động cơ xuồng máy để che mắt lực lượng chức năng, sau đó giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên rồi chuyển tiếp cho các tiệm vàng ở An Giang, Cà Mau và TP.HCM.

Sau khi chuyển trót lọt 24kg vàng, đến ngày 17/12/2024, Nghĩa bị Bộ đội Biên phòng An Giang bắt quả tang khi đang vận chuyển thêm 12kg vàng trị giá 26 tỷ đồng.

Về đường dây do Nguyễn Minh Trí điều hành, bị cáo này vốn buôn cá qua biên giới, quen biết Van Hear (quốc tịch Campuchia, chưa rõ lai lịch) là đầu mối cung cấp vàng thỏi. Ban đầu, Trí trực tiếp giao dịch, sau đó thuê Nguyễn Văn Sang lái xe ba gác chở thùng cá giấu USD sang Campuchia đổi vàng.

Chỉ trong 12 ngày (6-17/12/2024), Trí đã mua 77kg vàng, sau đó Cao Văn Chức đưa về TP.HCM giao cho Nguyễn Chí Khoa – chủ tiệm vàng Anh Khoa (29kg) và Phạm Ngọc Thắng – đầu mối tại Hà Nội (48kg).

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Minh Trí giữ vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD.



