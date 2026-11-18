Cổ phiếu Vietcombank rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm rưỡi, khiến khoản đầu tư 100 triệu đồng vào VCB cách đây một năm hiện chỉ còn giá trị tương đương 85,5 triệu đồng. Trong khi đó, nếu gửi tiết kiệm tại chính ngân hàng này, số tiền gốc và lãi sau một năm có thể đạt 104,6 triệu đồng.

Cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục gây thất vọng cho cổ đông khi giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/11/2026.

Kết thúc phiên, VCB đóng cửa ở mức 50.800 đồng/cổ phiếu, giảm 1.300 đồng, tương đương 2,5% so với phiên trước. Đây cũng là mức giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu ngân hàng này trong hơn 3 năm rưỡi qua.

Nếu so với mức đỉnh 75.370 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 14/1/2026, VCB hiện đã mất khoảng 32,6% giá trị. Đây là mức sụt giảm đáng kể đối với một trong những cổ phiếu ngân hàng có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VCB rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023

Nắm giữ VCB một năm lỗ gần 15%, thua xa gửi tiết kiệm

Nhìn vào hiệu suất đầu tư trong một năm gần nhất, sự khác biệt giữa nắm giữ cổ phiếu VCB và gửi tiết kiệm tại Vietcombank thể hiện khá rõ.

Cụ thể, ngày 18/11/2025, VCB đóng cửa tại 59.410 đồng/cổ phiếu, tính theo giá đã điều chỉnh. Đến ngày 18/11/2026, mức giá này giảm xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 14,5%.

Nếu quy đổi theo số vốn 100 triệu đồng đầu tư vào VCB cách đây một năm, giá trị khoản đầu tư theo biến động giá đã điều chỉnh hiện chỉ còn khoảng 85,5 triệu đồng, giảm gần 14,5 triệu đồng.

Trong khi đó, một khách hàng gửi 100 triệu đồng tiết kiệm tại Vietcombank vào tháng 11/2025, với kỳ hạn 12 tháng và lãi suất 4,6%/năm, sẽ nhận được 4,6 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn. Tổng số tiền gốc và lãi đạt 104,6 triệu đồng.

Như vậy, với cùng số vốn ban đầu 100 triệu đồng và cùng thời gian một năm, hai lựa chọn mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược. Trong khi khoản đầu tư vào cổ phiếu VCB giảm giá trị gần 14,5 triệu đồng, người gửi tiết kiệm tại chính ngân hàng này thu về 4,6 triệu đồng tiền lãi.

Chênh lệch hiệu suất giữa hai kênh lên tới 19,1 điểm %, tương đương khoảng 19,1 triệu đồng trên mỗi 100 triệu đồng vốn ban đầu.

Đáng chú ý, mức lãi suất 4,6%/năm được sử dụng trong phép so sánh là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của chính Vietcombank tại thời điểm tháng 11/2025, không phải mức lãi suất cao nhất trên thị trường.

Nếu lựa chọn các ngân hàng có lãi suất huy động cao hơn trong cùng thời điểm, khoảng cách về hiệu quả đầu tư có thể còn lớn hơn.

Tất nhiên, cổ phiếu và tiền gửi tiết kiệm có đặc điểm rủi ro và khả năng sinh lời khác nhau. Tuy nhiên, việc một khoản tiền gửi tại Vietcombank mang lại hiệu suất vượt trội so với đầu tư vào cổ phiếu của chính ngân hàng này trong một năm qua vẫn là một thực tế đáng chú ý.

Đặc biệt, sự chênh lệch không chỉ nằm ở mức sinh lời mà còn ở chi phí cơ hội. Trong khi người gửi tiết kiệm nhận được khoản lãi xác định trước, cổ đông VCB phải trải qua một năm thị giá biến động mạnh với mức giảm hai chữ số.