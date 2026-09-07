Buồn của 1 ái nữ nhà tỷ phú: Bắt quả tang chồng phản bội, còn bị đối phương trêu ngươi bằng ảnh tình tứ với nhân tình

Tiểu thư có cha là tỷ phú, mẹ là ngọc nữ showbiz này bắt tại trận chồng thiếu gia ngoại tình với 1 nữ nhân viên bán bảo hiểm vào đầu năm nay.

Xinh đẹp, thành đạt và có gia thế khủng, nhưng Lâm Điềm Nhi - con gái tỷ phú Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Kiến Nhạc và ngọc nữ hàng đầu Cbiz Tạ Linh Linh - vẫn bị chồng phản bội. Đầu năm 2026, nữ người mẫu đã bắt quả tang chồng thiếu gia ngoại tình với nữ nhân viên bán bảo hiểm Janelle. Sau khi bị phát giác hành vi vụng trộm, Hà Chính Đức chẳng nhưng không hối hận mà còn đưa người tình sang Canada sống và đòi ly hôn với Lâm Điềm Nhi.

Để giữ thể diện cho 2 gia tộc hào môn, Lâm Điềm Nhi không làm lớn chuyện, không đánh ghen và chấp nhận chấm dứt hôn nhân với Hà Chính Đức. Tuy nhiên, giữa lúc đang tiến hành thủ tục ly dị, Hà Chính Đức tiếp tục tỏ thái độ không biết điều, hiên ngang trêu ngươi Lâm Điềm Nhi bằng cách đưa Janelle sang Paris (Pháp), thuê đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp 1 bộ ảnh tình tứ thân mật với "cô bồ nhí". Loạt ảnh này đã được đăng công khai trên MXH của họ vào ngày 7/9. Theo nguồn tin thân cận, Lâm Điềm Nhi bị sốc, bức xúc và đau lòng khi chứng kiến hành động trơ trẽn, cạn tình cạn nghĩa của chồng thiếu gia.

Lâm Điềm Nhi bị chồng "cắm sừng" và đồng ý ly hôn. Khi thủ tục còn chưa hoàn tất, Hà Chính Đức đã công khai trao danh phận cho "tiểu tam" (ảnh phải). Ảnh: Orientaldaily.

Thiếu gia họ Hà đã đưa bồ nhí sang Paris (Pháp) chụp 1 bộ ảnh tình cảm và đăng lên mạng để trêu ngươi Lâm Điềm Nhi. Ảnh: Orientaldaily.

Được biết Hà Chính Đức và "tiểu tam" Janelle quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè vào cuối năm 2025. Kể từ khi có nhân tình bên ngoài, Hà Chính Đức bắt đầu xóa những bức ảnh chụp chung với Lâm Điềm Nhi trên mạng xã hội. Anh thậm chí còn đổi tên tài khoản và chuyển sang chế độ riêng tư. Đến ngày 12/8, vụ ngoại tình của Hà Chính Đức phủ kín mặt báo khi "team qua đường" đã quay được cảnh chồng của Lâm Điềm Nhi ôm hôn không rời một phụ nữ lạ trên đường phố Vancouver, Canada. Theo người qua đường, "cặp mèo mã gà đồng" quấn quít tình tứ đến mức người xung quanh khó lòng không chú ý.

"Tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Hà Chính Đức và Lâm Điềm Nhi là nhân viên bán bảo hiểm tên Janelle. Ảnh: Sina.

Hà Chính Đức và Lâm Điềm Nhi đều xuất thân từ những gia đình thượng lưu, được xem là môn đăng hộ đối tại Hong Kong (Trung Quốc). Lâm Điềm Nhi thừa nét đẹp của mẹ minh tinh Tạ Linh Linh, từng làm người mẫu và theo học tại Đại học Columbia (Mỹ). Lâm Điềm Nhi sở hữu hai bằng học sĩ chuyên ngành Chính trị. Cô từng vào top Những người có ảnh hưởng nhất châu Á. Chồng cô Hà Chính Đức đến từ một gia đình tài phiệt lâu đời. Anh có học vấn đáng ngưỡng mộ khi sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Stanford và bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Duke (Mỹ). Hiện, Hà Đức Chính là nhà sáng lập, người điều hành của công ty đầu tư kỹ thuật mạo hiểm S28 Capital tại Mỹ, đang quản lý khối tài sản trị giá 170 triệu USD (khoảng 4.400 tỷ đồng).

Năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới thế kỷ với hơn 1.000 khách mời tại Pháp và Hong Kong (Trung Quốc), thu hút sự chú ý lớn. Sau khi kết hôn, Hà Chính Đức - Lâm Điềm Nhi có cuộc sống khá hòa thuận, lần lượt chào đón con trai và con gái chào đời.

Con gái của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc và minh tinh Tạ Linh Linh bị chồng phản bội. Ảnh: Trên.

Nguồn: HK01, On