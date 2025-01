Khoảng 16h40 ngày 7-1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 mẹ con đi đèo nhau đi xe máy đột nhiên dừng lại giữa cầu Chương Dương có ý định tự tử, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cùng tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng can thiệp kịp thời.

Vào thời điểm trên, khi làm nhiệm vụ tại phía bắc cầu Chương Dương, Thiếu tá Nguyễn Văn Kết, Thiếu tá Đinh Đức Hiệp và anh Chu Hồng Quang tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Hai mẹ con chị T. được cứu kịp thời

Khi tổ công tác có mặt tại nhịp cầu số 5 hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên người phụ nữ đã bước ra khỏi xe máy biển kiểm soát x9E1-233.xx ôm con trai nhỏ và khóc, đồng thời có ý định nhảy xuống bên dưới.

Ngay sau đó, tổ công tác cùng người đi đường đã động viên, an ủi 2 mẹ con và phối hợp cùng công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đưa 2 mẹ con về khu vực an toàn. Đồng thời tổ chức phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt qua khu vực.

Tại chốt trực được biết, người phụ nữ tên là M.T.T (sinh năm 1986 ở Bắc Ninh) cho biết, do buồn chán chuyên gia đình nên từ 13h30 đã đèo con trai là là N.P.N (sinh năm 2018) đi khỏi nhà. Hai mẹ con đi lang thang cho đến khi đi qua cầu Chương Dương thì dừng lại và có ý định dại dột.

Hiện tại, sau khi được cảnh sát giao thông an ủi, động viên chị M.T.T cũng đồng ý để gia đình đến đón về nhà.