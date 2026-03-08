Bước vào tuổi 40: Tôi "dọn dẹp" lại 10 thói quen chi tiêu và tiết kiệm được hơn 1,1 tỷ đồng trong 5 năm

Tôi cũng từng như vậy.

Trước đây, tôi gần như không có khái niệm tiết kiệm. Tôi thích mua sắm, thích trải nghiệm, thích cảm giác tiêu tiền. Nhưng càng bước sâu vào tuổi trung niên, tôi càng hiểu một điều đơn giản: không có khoản dự phòng tài chính, cuộc sống rất dễ rơi vào trạng thái bất an.

Chính từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu thay đổi cách sống. Không chỉ cố gắng tăng thu nhập, tôi còn "dọn dẹp" lại rất nhiều thói quen chi tiêu trong đời sống hằng ngày.

Trong 5 năm, nhờ những thay đổi nhỏ nhưng kiên trì này, tôi đã tiết kiệm được 320.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng) . Điều quan trọng hơn cả không phải con số, mà là cảm giác an tâm tài chính mà khoản tiền đó mang lại.

Dưới đây là 10 "cuộc dọn dẹp" trong đời sống đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách quản lý tiền bạc.

1. Dọn dẹp thói quen uống trà sữa mỗi ngày

Trước đây, tôi rất thích trà sữa. Mỗi ly không quá đắt nên tôi thường tự nhủ: "Thi thoảng uống một ly cũng chẳng sao".

Nhưng khi bắt đầu ghi chép chi tiêu, tôi mới giật mình: những khoản tiền nhỏ như vậy cộng dồn lại trở thành con số đáng kể. Đây chính là điều nhiều người gọi là "hiệu ứng latte" – những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên.

Sau khi giảm thói quen này, tôi tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ mỗi tháng.

2. Giảm đặt đồ ăn và ăn ngoài

Đặt đồ ăn online từng là thói quen gần như mỗi ngày của tôi. Vừa tiện, vừa nhanh, lại có nhiều lựa chọn.

Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra hai vấn đề:

- Chi phí cao hơn rất nhiều so với nấu ăn tại nhà

- Thực phẩm nhiều dầu mỡ và muối

Khi bắt đầu tự nấu ăn nhiều hơn , tôi không chỉ tiết kiệm tiền mà còn cảm thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt.

3. "Dọn dẹp" tủ mỹ phẩm

Có thời gian tôi rất dễ bị cuốn theo xu hướng mỹ phẩm. Chỉ cần thấy sản phẩm nào được quảng cáo nhiều là muốn mua thử.

Sau này tôi nhận ra: chăm sóc da cơ bản là đủ. Không cần phải sở hữu quá nhiều sản phẩm đắt tiền.

Khi tủ mỹ phẩm được tối giản, chi tiêu cũng giảm đi đáng kể.

4. Không còn mua thẻ phòng gym

Một trong những khoản chi khiến tôi tiếc nuối nhất trước đây là thẻ thành viên phòng gym . Ban đầu rất hào hứng, nhưng chỉ sau vài tháng, tôi gần như không còn đi nữa.

Sau đó tôi nhận ra: Tập thể dục hoàn toàn có thể thực hiện ở nhà, ở công viên hoặc chạy bộ quanh khu phố . Không cần phải trả một khoản tiền lớn mỗi năm.

5. Xem ít livestream bán hàng

Livestream bán hàng có sức hút rất lớn. Giá rẻ, ưu đãi nhiều, lại tạo cảm giác "không mua là tiếc". Nhưng sau khi tỉnh táo nhìn lại, tôi nhận ra phần lớn những món đồ mua theo livestream không thực sự cần thiết .

Khi giảm thời gian xem livestream, tôi cũng giảm đáng kể việc mua sắm bốc đồng.

6. Mua quần áo ít hơn nhưng chất lượng hơn

Trước đây tôi từng có thói quen mua quần áo giá rẻ trên mạng. Mặc vài lần là chán, rồi lại mua tiếp.

Sau khi thay đổi tư duy, tôi chỉ mua một số ít món nhưng chất lượng tốt , có thể mặc trong nhiều năm. Tủ đồ gọn gàng hơn, và tiền cũng không còn "bốc hơi" mỗi mùa sale.

7. Cắt giảm chi tiêu làm tóc và làm móng

Các dịch vụ làm tóc, làm móng có thể rất thú vị, nhưng nếu duy trì thường xuyên, chi phí không hề nhỏ.

Sau khi giảm tần suất các dịch vụ này, tôi nhận ra rằng sự đơn giản đôi khi lại dễ chịu hơn rất nhiều.

8. Thu hẹp những mối quan hệ xã giao không cần thiết

Một số cuộc gặp gỡ xã hội chỉ đơn giản là… tốn thời gian và tiền bạc. Những buổi tụ tập thường xuyên có thể khiến chi tiêu tăng lên đáng kể mà không mang lại nhiều giá trị.

Khi tinh giản các mối quan hệ xã giao , tôi vừa tiết kiệm tiền vừa cảm thấy nhẹ đầu hơn.

9. Lập danh sách trước khi đi siêu thị

Một thói quen nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả: viết danh sách trước khi mua sắm. Chỉ mua đúng những món đã ghi sẵn giúp tôi tránh được việc mua thêm nhiều thứ không cần thiết.

Đi siêu thị nhanh hơn, và hóa đơn cũng gọn hơn.

10. Tạo "thời gian chờ" trước khi mua hàng online

Trước đây, tôi thường đặt hàng ngay khi nhìn thấy món đồ mình thích. Bây giờ tôi có một quy tắc đơn giản: Cho sản phẩm vào giỏ hàng và chờ 2–3 ngày.

Sau vài ngày, nhiều món đồ tôi từng rất muốn mua… bỗng nhiên không còn hấp dẫn nữa.

Quy tắc nhỏ này giúp tôi tránh rất nhiều lần mua sắm bốc đồng.

Tiết kiệm không phải là khổ sở

Nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc sống khắc khổ. Nhưng thực tế không phải vậy.

Khi bạn bắt đầu loại bỏ những khoản chi không cần thiết , bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn thoải mái, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn.

Những khoản tiền nhỏ tích lũy theo thời gian sẽ trở thành nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai .

Tuổi trung niên khiến tôi hiểu ra một điều rất đơn giản: không phải kiếm được bao nhiêu tiền quyết định sự an tâm của bạn, mà là bạn giữ lại được bao nhiêu.

Và đôi khi, hành trình tiết kiệm không bắt đầu từ việc kiếm nhiều tiền hơn, mà chỉ bắt đầu bằng một cuộc "dọn dẹp" lại cách tiêu tiền mỗi ngày.