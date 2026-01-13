Bước tiến bất ngờ của ngành dệt may Việt Nam

Chiều 12-1, tại họp báo kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty CP May Việt Tiến, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP May Việt Tiến, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết năm 2026, ngành dệt may kỳ vọng sẽ có nhiều bước đột phá mới.

Theo ông Giang, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt khoảng 46 tỉ USD, song giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu cũng lên tới hơn 22 tỉ USD.

Thực tế, này cho thấy dư địa để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm còn rất lớn. Muốn gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh, các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào gia công số lượng lớn mà cần chuyển sang các phân khúc có hàm lượng chất xám và tay nghề cao hơn.

Ông Giang dẫn ví dụ Công ty May 10 hiện sản xuất đồ vest cho thị trường Nhật Bản và Mỹ theo hình thức may đo từng bộ cho khách hàng, thay vì sản xuất hàng loạt như trước. Trong quy trình này, tỉ lệ lao động thủ công chiếm tới 60%, còn máy móc chỉ đảm nhiệm khoảng 40% công đoạn. Điều đó cho thấy người tiêu dùng quốc tế ngày càng coi trọng kỹ năng, sự tỉ mỉ và tay nghề của công nhân Việt Nam, xem đây là giá trị khác biệt của sản phẩm.

Một doanh nghiệp dệt may khác trong năm 2025 cũng đã hoàn thành đơn hàng lên tới 6,8 triệu áo sơ mi đơn chiếc cho thị trường toàn cầu.

"Xu hướng cá nhân hóa, thiết kế riêng theo từng khách hàng đang trở nên phổ biến trên thế giới, buộc ngành dệt may bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của những đơn hàng nhỏ lẻ nhưng giá trị cao. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào công nghệ, quản trị và chuỗi cung ứng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng" – chủ tịch VITAS nhấn mạnh.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tuy vậy, ngành dệt may Việt Nam cũng đối mặt không ít thách thức. Theo ông Giang, cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt trong khi chi phí sản xuất liên tục tăng, từ tiền lương, năng lượng đến logistics.

Giá bán khó tăng tương ứng khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Trước áp lực này, các doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, đặc biệt là phát triển sản xuất vải trong nước nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Riêng với Việt Tiến, việc đầu tư công nghệ, theo đuổi phát triển bền vững và "xanh hóa" sản xuất đã giúp doanh nghiệp thu hút hàng chục thương hiệu quốc tế hợp tác.

"Trong chiến lược dài hạn, Việt Tiến đang chuẩn bị đầu tư ra nước ngoài, trước mắt là thị trường Indonesia. Từ năm nay, Việt Tiến đặt mục tiêu đưa thương hiệu của mình lên kệ hàng toàn cầu, kết hợp mở rộng bán hàng trực tuyến và từng bước xây dựng Việt Tiến trở thành thương hiệu quốc gia" – ông Giang thông tin.