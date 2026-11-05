Buộc thôi việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 2110 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn , Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Ông Trần Văn Thuấn bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định 392 ngày 22/9 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Ông Trần Văn Thuấn.

Trước đó, ngày 2/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo Bộ Công an, ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Ngày 16/9, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn.

Ban Bí thư nhận thấy các ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.