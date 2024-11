Bước “sẩy chân” của Samsung vô tình khiến Galaxy S25 trở nên cực kỳ đáng mua

Tin đồn mới nhất từ leaker Ice Universe cho biết dòng Galaxy S25 sắp tới của Samsung sẽ chỉ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite trên toàn cầu, thay vì chia sẻ với dòng Exynos như các phiên bản trước đây.

Theo nguồn tin này, Samsung đã phải từ bỏ kế hoạch sử dụng Exynos 2500 do các vấn đề về tỷ lệ thành phẩm trong quy trình sản xuất 3nm của Samsung Foundry, dẫn đến quyết định chuyển hoàn toàn sang sử dụng chip Snapdragon để đảm bảo đủ số lượng sản xuất cho Galaxy S25.

Khó khăn trong sản xuất Exynos 2500 buộc Samsung phải thay đổi chiến lược

Theo các báo cáo gần đây, Samsung đã gặp phải nhiều trở ngại trong việc sản xuất chip Exynos 2500, vốn được kỳ vọng sẽ trang bị cho dòng Galaxy S25. Dù Exynos 2500 có chi phí sản xuất rẻ hơn, chỉ khoảng 150 USD so với 250 USD của Snapdragon 8 Elite, nhưng do tỷ lệ thành phẩm của quy trình sản xuất 3nm GAA tại Samsung Foundry rất thấp, chỉ đạt từ 10% đến 30%, khiến việc sản xuất hàng loạt Exynos 2500 không khả thi.

Samsung gặp khó trong việc sản xuất chip Exynos 2500 cho Galaxy S25

Samsung Foundry hoạt động với lực lượng nhân sự ít hơn đáng kể so với đối thủ lớn như TSMC, nơi sản xuất chip Snapdragon 8 Elite bằng quy trình tiến trình 3nm thế hệ thứ hai với năng suất cao hơn. Đến thời điểm gần đây, Samsung vẫn nuôi hy vọng tăng tỷ lệ thành phẩm của Exynos 2500, nhưng thời hạn sản xuất ngày càng gấp rút do Galaxy S25 dự kiến ra mắt vào tháng 1/2025. Điều này buộc Samsung phải từ bỏ kế hoạch sử dụng Exynos cho dòng Galaxy S25 và chuyển hoàn toàn sang Snapdragon để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường.

Galaxy S25 chỉ dùng chip Snapdragon là tin vui cho người dùng

Việc Samsung chuyển toàn bộ dòng Galaxy S25 sang chip Snapdragon lại vô tình trở thành một tin vui đối với người dùng. Trong nhiều năm qua, Snapdragon thường được người dùng ưa chuộng hơn Exynos do hiệu năng ổn định, hiệu suất tốt hơn trong các tác vụ nặng và khả năng tiết kiệm pin tốt hơn. Thực tế, không ít người dùng tỏ ra không mấy hài lòng với các phiên bản Galaxy trang bị Exynos do hiệu suất thấp hơn so với Snapdragon, đặc biệt khi so sánh ở các thị trường mà Galaxy thường trang bị cả hai dòng chip này.

Chip Snapdragon 8 Elite, được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC, bao gồm các lõi CPU Oryon tùy chỉnh mạnh mẽ với 2 lõi chạy ở tốc độ 4.32GHz và 6 lõi ở tốc độ 3.53GHz, cùng với GPU Adreno cải tiến. Qualcomm tuyên bố tăng 45% hiệu suất và tăng 40% tốc độ GPU so với phiên bản tiền nhiệm.

Snapdragon 8 Elite mang đến những cải tiến lớn về hiệu năng

Dòng Galaxy S23 cũng đã thử nghiệm chiến lược chỉ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 2 ở tất cả thị trường, và kết quả là dòng sản phẩm này nhận được phản hồi rất tích cực từ người dùng. Tuy vậy, chiến lược này đã không được Samsung duy trì lâu, và chip Exynos đã quay trở lại trên dòng Galaxy S24 và S24+ hiện tại.

Ngoài ra, tin đồn còn cho biết rằng dòng Galaxy S26, dự kiến ra mắt vào năm 2026, cũng sẽ tiếp tục chiến lược chỉ sử dụng chip Snapdragon. Theo một bài đăng gần đây từ leaker Ice Universe trên Weibo, các chip Exynos cao cấp sẽ không quay lại dòng Galaxy S cho đến năm 2027.

Samsung hiện đang phát triển SoC Exynos mới với tên mã “Ulysses” và dự định sẽ đầu tư toàn lực cho dự án này nhằm khôi phục niềm tin của người dùng. Chip Exynos mới này dự kiến sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm của Samsung và sẽ trang bị cho dòng Galaxy S27. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để đưa ra khẳng định cuối cùng về chiến lược này, và mọi thay đổi đều có thể xảy ra tùy thuộc vào tình hình phát triển công nghệ của Samsung trong thời gian tới.