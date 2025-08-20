Bước sang tuổi 35, tôi chỉ ước giá mà mình biết 3 điều này sớm hơn thì giờ đã giàu!

Ở tuổi 35, khi công việc đã có sự ổn định, tôi mới có những khoảng lặng để nhìn lại những năm tháng 20, và điều tôi nhận ra là mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội làm giàu, không phải vì thiếu năng lực, mà vì thiếu sự chuẩn bị và thiếu tầm nhìn.

Gọi đó là sai lầm thì hơi nặng nề, nhưng chắc chắn đó là sự nuối tiếc rất lớn. Nếu trước đây, tôi đủ tỉnh táo để nghĩ xa hơn, đủ kỷ luật để hành động sớm hơn, có lẽ hiện tại đã khác rất nhiều. Trong tất cả những điều khiến tôi day dứt, có lẽ, tôi phải bôi đậm 3 gạch đầu dòng này.

1. Không học cách đầu tư

Những năm đầu đi làm, tôi chăm chỉ làm việc, tiết kiệm từng đồng lương, nhưng toàn bộ số tiền ấy chỉ nằm yên trong tài khoản ngân hàng. Tôi nghĩ rằng gửi tiết kiệm là an toàn nhất nhưng chính sự an toàn ấy đã khiến tôi đánh mất vô số cơ hội sinh lời.

Điều đáng nói hơn là ở thời điểm đó, xung quanh tôi có không ít bạn bè đã thử sức đầu tư. Có người thành công, có người thất bại, nhưng tất cả đều học được những bài học quý giá. Còn tôi thì không. Tôi để nỗi sợ mất tiền và sự lười biếng giam mình trong “vùng an toàn” quá lâu.

Nếu ngày đó, tôi chịu khó học cách phân tích thị trường, hiểu về dòng tiền, thì giờ số tiền có trong tay chắc phải gấp đôi gấp 3 con số hiện tại. Đầu tư không có nghĩa là phải mạo hiểm tất tay. Đầu tư là tìm cách để đồng tiền làm việc cho mình, thay vì để chúng ngủ yên trong ngân hàng. Tôi đã hiểu ra điều đó, chỉ tiếc là hơi muộn.

2. Không mua vàng

Tôi vốn luôn xem việc mua vàng là thói quen của… người già, chỉ hợp với thế hệ ông bà, cha mẹ.

Tôi nhớ rất rõ, cách đây 10 năm, giá vàng chỉ ở mức quanh 35 triệu đồng/cây. Khi ấy, mẹ đã khuyên tôi mua lấy vài chỉ để dành, nhưng tôi gạt đi, cho rằng đó là cách tích trữ “lỗi thời”. Thế rồi thời gian trôi qua, giá vàng tăng từng năm, có lúc vượt mốc 80 triệu đồng/cây, như giờ cũng là hơn 120 triệu đồng/cây rồi. Tôi tính sơ sơ, nếu ngày đó tôi mua vàng hàng tháng, thì giờ ít nhất cũng tích được 3-4 cây rồi.

3. Không đi du lịch

Điều hối tiếc này nghe có vẻ chẳng liên quan đến chuyện tài chính, nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất lớn. Những năm 20 tuổi, tôi mải miết làm việc, tích cóp, nghĩ rằng du lịch là chuyện quá tốn tiền, là tiêu xài hoang phí.

Tôi giao kèo với chính mình: “Đợi sau này giàu rồi đi cũng chưa muộn”. Nhưng hóa ra, tuổi tác không đợi mình “giàu” rồi mới cho mình thời gian đi chơi. Giò thì chưa giàu, và cũng chẳng còn thời gian rảnh để mà tự do thích đi là đi được nữa.

Ban ngày đi làm, tối về nấu cơm, dạy con học, cuối tuần chỉ mong được ngủ. Cứ thế, ngoài 1 lần đi du lịch cùng công ty, tôi cũng chỉ có thêm 1-2 chuyến đi khác trong năm. 35 tuổi mà mới thăm thú được vài thành phố, chưa từng xuất ngoại, nhiều khi nghĩ sao mà buồn.

Đương nhiên chuyện gì qua thì cũng qua rồi, tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa. Biết là thế nhưng nhiều khi tôi vẫn cứ ước giá mà được trẻ lại 5 tuổi thôi, chứ không cần quay lại thời đôi mươi, tôi sẽ làm 3 điều đó sớm hơn. Tôi không biết nếu làm được cả 3 điều ấy thì bây giờ mình giàu đến đâu, nhưng chắc chắn tôi sẽ giàu hơn hiện tại, cả về tiền bạc lẫn trải nghiệm.