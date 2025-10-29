Máy bay siêu thanh mới nhất của Mỹ - chiếc X-59 QueSST do Lockheed Martin sản xuất đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Dịch vụ giám sát Flightradar24 đã báo cáo điều này.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu máy bay có phá vỡ được rào cản âm thanh hay không. Tuy nhiên chuyến bay nói trên có lẽ được dành để thử nghiệm các hệ thống chính, bao gồm hệ thống điều khiển, thiết bị điện tử hàng không, bánh đáp và các thành phần khác.

Nhà quan sát hàng không người Mỹ Jarod M. Hamilton đã đăng tải những bức ảnh về chiếc X-59 trong chuyến bay thử nghiệm lên trang Facebook của mình.

Như thường lệ đối với máy bay thử nghiệm, các bài kiểm tra được thực hiện khi khung gầm đã được tháo bỏ.

Máy bay siêu thanh thử nghiệm công nghệ X-59 QueSST đã cất cánh.

Chương trình QueSST (Công nghệ siêu thanh yên tĩnh) nhằm mục đích phát triển các công nghệ giúp giảm đáng kể mức độ tiếng ồn của máy bay siêu thanh.

Điều này sẽ mở ra khả năng thực hiện các chuyến bay siêu thanh trên những khu vực đông dân cư, điều hiện đang bị cấm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khả năng giảm tiếng ồn của X-59 QueSST đạt được là nhờ hình dạng khí động học đặc biệt của khung máy bay, giúp giảm thiểu số lượng và cường độ của sóng xung kích trên bề mặt chiếc phi cơ.

Một trong những giải pháp chính là phần mũi nhọn dài, cho phép bạn làm mượt tiếng nổ siêu thanh.

Ngay cả những con sóng hình thành cũng phải yếu hơn đáng kể so với những con sóng phát ra từ máy bay siêu thanh thông thường.

Khả năng tăng tốc của chiếc máy bay thử nghiệm dài 28,7 mét và sải cánh 9 mét được đảm nhiệm bởi động cơ phản lực tua bin F414-GE-100.