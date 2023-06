Bước nhảy vọt của New Zealand

New Zealand vừa triển khai chính sách vũ trụ quốc gia. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển lĩnh vực không gian của New Zealand, vốn phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, khi quốc gia này trở thành địa điểm ngày càng thu hút các dự án phóng tàu vũ trụ, sản xuất công nghệ vũ trụ, cũng như nghiên cứu khoa học vũ trụ.

Theo Bộ trưởng Phát triển kinh tế New Zealand Barbara Edmonds, việc triển khai chính sách vũ trụ quốc gia cho thấy một bức tranh rõ nét hơn về quyết tâm và động lực phát triển lĩnh vực khoa học này của New Zealand.

Chính sách đã đề ra các giá trị chính trong mục tiêu phát triển không gian gồm khả năng quản lý, đổi mới, trách nhiệm và quan hệ đối tác, đồng thời khẳng định việc tập trung vào các giá trị này sẽ tạo tiền đề cho những cam kết, chính sách và chiến lược mới của chính phủ về vũ trụ. Chính sách cũng đã phác thảo các mục tiêu của Chính phủ New Zealand nhằm phát triển lĩnh vực vũ trụ đổi mới và toàn diện, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia…

Giới chuyên gia đánh giá, việc New Zealand tập trung cho chính sách vũ trụ quốc gia cho thấy những rủi ro địa chính trị ngày càng tăng liên quan đến không gian và tính cấp thiết phải hợp tác với các đối tác có cùng chí hướng để bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước. Mặc dù quy mô công nghiệp vũ trụ của New Zealand chưa bằng nhiều cường quốc khác, song lại rất phát triển và nhiều tiềm năng. Tính đến tháng 8-2022, công nghiệp vũ trụ của nước này ước tính trị giá khoảng 1,7 tỷ USD.

Tháng 9-2022, Chính phủ New Zealand đã công bố kế hoạch xây dựng chiến lược hàng không - vũ trụ nhằm biến công nghiệp vũ trụ thành ngành “mũi nhọn” của quốc gia.

Thông báo được đưa ra 3 tuần sau khi New Zealand và Mỹ ký kết thỏa thuận khung về hợp tác vũ trụ nhằm tạo cơ hội phát triển cho lĩnh vực không gian New Zealand và thúc đẩy kết nối với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

New Zealand hiện là bên ký kết thứ 11 của Hiệp định Artemis, một kế hoạch chi tiết về hợp tác vũ trụ và qua đó sẽ hỗ trợ các kế hoạch của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024 và thực hiện sứ mệnh lịch sử lên sao Hỏa.