Bước đường cùng của Triệu Vy

Tài sản của Triệu Vy lần lượt bị đóng băng

Triệu Vy đã bị phong sát gần ba năm nay. Thời gian gần đây, cư dân mạng phát hiện trang Weibo của cô đã trở lại bình thường, nền tảng video không còn bị chặn. Ngay khi nhiều người cho rằng còn có hy vọng cho sự trở lại của cô, bất ngờ vào ngày 16/4, bài đăng trên mạng xã hội Twitter “Một phần vốn cổ phần do Triệu Vy nắm giữ đã bị đóng băng” đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.

Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa 5 triệu NDT.

Thông tin từ Tianyancha cho thấy vào hôm 11/4, một phần vốn lên tới 5 triệu NDT (690.741 USD) do Triệu Vy nắm giữ đã bị phong tỏa. Công ty bị phong tỏa là "Hebao Entertainment Group Co., Ltd.", thời hạn kéo dài đến 10/4/2027, do Tòa án Trung cấp số 4 Bắc Kinh thực hiện.

Thông tin công khai cho thấy "Hebao Entertainment Group Co., Ltd" được thành lập vào tháng 1/2015 với số vốn đăng ký là 15,3 triệu USD, người đại diện pháp lý là Triệu Chí. Lĩnh vực kinh doanh bao gồm: sản xuất và vận hành các chương trình phát thanh, truyền hình, phân phối phim, đại lý biểu diễn, dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp, thiết kế quảng cáo,phát hành quảng cáo... Thông tin cổ đông cho thấy Triệu Vy nắm giữ 4,51% cổ phần công ty vào thời điểm 10/8/2015.

China Fund News trước đó đăng tải thông tin nữ diễn viên nhiều lần bị phong tỏa tài sản . Tháng 4/2021, nhiều cổ phần nắm giữ dưới tên Triệu Vy lần lượt bị đóng băng. Các công ty liên quan là "Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd." tổng số tiền bị phong tỏa hơn 10 triệu NDT (1,3 triệu USD), thời gian phong tỏa sẽ kéo dài đến hết tháng 4/2024.

Các thông tin trước đó từ truyền thông Trung Quốc đề cập đến việc Triệu Vy và chồng doanh nhân giàu có Huỳnh Hữu Long gây tổn hại cho sự bình đẳng và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Cả hai bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc bắt giữ và cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm, đồng thời nộp phạt mỗi người 300.000 NDT (41.440 USD).

Ngoài ra, hai vợ chồng minh tinh Kinh hoa yên vân còn bị một số lượng lớn nhà đầu tư khởi kiện, liên quan đến nhiều vụ án hình sự và dân sự. Trong năm 2019, có hơn 540 vụ kiện đòi bồi thường, riêng Triệu Vy đã có tới 270 vụ kiện.

Cuộc sống Triệu Vy sau gần ba năm bị “phong sát”

Cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích về việc phong sát ngôi sao Hoàn Châu cách cách . Khán giả chỉ có thể biết sơ qua về tình hình hiện tại của Triệu Vy thông qua Instagram cá nhân.

Nhiều tin đồn thất thiệt về Triệu Vy lan truyền trên mạng xã hội hồi đầu năm, thậm chí có tin cô tự vẫn. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã đăng hai bức ảnh gần đây của Triệu Vy lên Weibo cùng chia sẻ: "Triệu Vy, đã lâu không gặp, ở Cáp Nhĩ Tân". Trong bức ảnh, Triệu Vy mặc chiếc áo khoác dày đứng trong tuyết. Bức hình còn lại, cô mỉm cười, trong tay là cây kem, kẹo táo.

Hình ảnh gần nhất của Triệu Vy được chia sẻ. Ảnh: Weibo.

Sinh nhật tuổi 47, Triệu Vy gửi lời đến nhóm fan qua đoạn ghi âm. Đây là lần đầu cô tương tác với người hâm mộ kể từ khi bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc.

"Xin chào mọi người, là tôi đây. Mặc dù là sinh nhật của tôi, tôi nghĩ nó cũng giống mọi ngày bình thường. Cảm ơn các bạn nhớ đến sinh nhật tôi và không rời đi. Tôi đã nhận được lời chúc mừng của các bạn. Một ngày trôi qua đều là ngày tốt lành. Tôi hy vọng các bạn sống hạnh phúc, khỏe mạnh, yêu mọi người”, nữ diễn viên chia sẻ.

Dấu hiệu cho thấy Triệu Vy dần thoát khỏi danh sách đen

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy bị đưa vào danh sách đen, loại khỏi các nền tảng truyền thông đại chúng ở Trung Quốc. Tất cả nghệ sĩ quen biết cô đều nhanh chóng xóa các bài đăng liên quan trên, truyền thông nước này cũng dự đoán cô "thân bại danh liệt".

Tuy nhiên hồi tháng 3, cư dân mạng tinh mắt bất ngờ phát hiện tài khoản weibo của “Én nhỏ” đã được bỏ chặn và có thể truy cập trực tuyến, đồng thời các video bị chặn trước đó trên Bilibili và các trang web video khác đã trở lại bình thường. Nguồn tin từ truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) cho biết cô có thể sẽ trở lại vào tháng 6 năm nay.

Một ngày sau khi các tác phẩm của Triệu Vy bị gỡ, tờ People's Daily có bài viết: "Một khi chạm đến ranh giới đỏ của luật pháp và đạo đức, sự nghiệp diễn xuất của bạn sẽ chạm đáy”. Dù bài báo không nêu tên, khán giả vẫn có thể đoán được nghệ sĩ được nhắm tới là Triệu Vy, nhận định "tội" của cô có thể không phải đơn giản.

Tác phẩm Cuộc sống tiểu mãn (tên cũ Học khu phòng ) do Triệu Vy và Tần Hạo đóng chính, lên sóng năm 2023 đã thay thế gương mặt Triệu Vy bằng Tưởng Hân, thông qua công nghệ AI. Trong bộ phim, Triệu Vy vào vai Hà Thuần Như, người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, đối diện với nhiều áp lực cuộc sống. Sự việc gây tranh cãi khi ở một số góc máy, bóng dáng Triệu Vy vẫn lọt vào. Thành tích của tác phẩm cũng khá ảm đạm.

Có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân chính khiến Triệu Vy bất ngờ bị cấm sóng. Trước đó Phạm Băng Băng từng bị phong sát ở Trung Quốc vì trốn thuế, tuy vậy các ý kiến cho rằng: "Vụ việc của Triệu Vy có thể lớn hơn Phạm Băng Băng".

Tờ Epochtimes cho biết có thông tin ê-kíp của Triệu Vy đã liên hệ với một số tổng biên tập tạp chí thời trang Trung Quốc. Nếu có thể xuất hiện thành công trên trang bìa, cô sẽ chính thức trở lại.