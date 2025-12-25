Cuối tuần qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào một mặt trận mới ở vùng Sumy, xuất phát từ Krasnoyarsk thuộc vùng Belgorod của Nga và đã nhanh chóng chiếm được làng Vysokoye.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận hoạt động tại khu vực này, tuyên bố rằng các đơn vị của Nga đã làm chủ tình hình ở khu vực này và bắt đầu thiết lập các điểm tập kết binh lực, tiếp tục phát triển đà tấn công.

Nhà báo quân sự Alexander Kots chỉ ra, ngôi làng Vysokoye mặc dù nhỏ bẻ những rất quan trọng đối với cuộc tấn công vào Sumy và ngăn chặn các cuộc tấn công hỏa lực vào lãnh thổ Nga.

“Đây quả là một vị trí đắc địa, bao quát toàn bộ khu vực Sumy, mang đến tầm nhìn tuyệt vời ra toàn vùng. Không thể tưởng tượng ra một vị trí nào tốt hơn cho các đội UAV nếu bước tiến của chúng tôi không định dừng lại ở đây. Và có vẻ như chúng tôi sẽ không dừng lại” - ông Kots nói.

Ông nói thêm rằng, một số yếu tố hiện nay cho thấy đây không chỉ là một bước đột phá cục bộ mà là một “chiến dịch dài hạn”, với một số mục tiêu cụ thể.

Vấn đề thứ nhất là: Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập vùng đệm trong lãnh thổ Ukraine ở khu vực biên giới với Nga.

Máy bay không người lái (UAV) Ukraine thường xuyên được phóng từ huyện Krasnopolsky thuộc vùng Sumy sang tỉnh Belgorod của Nga.

Do đó, việc đánh chiếm khu vực này và mở rộng đầu cầu kiểm soát dường như hoàn toàn hợp lý, chủ yếu là để bảo vệ người dân trong khu vực Belgorod của Nga.

Vấn đề thứ hai: Tuyến đường cao tốc chiến lược Kharkiv-Sumy chạy sát biên giới và dọc theo con đường đó, Lực lượng vũ trang Ukraine cũng triển khai quân dọc theo vùng biên giới với Nga. Đây không phải là tuyến đường duy nhất, nhưng có thể nói là tuyến đường thuận tiện và hiệu quả nhất.

Khoảng cách từ Grabivske đến con đường này khoảng mười ki-lô-mét nên với việc chiếm được Vysokoye, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực sự kiểm soát được con đường này. Việc cắt đứt tuyến đường cao tốc này sẽ làm phức tạp đáng kể hoạt động hậu cần của lực lượng trên hướng này.

Vấn đề thứ ba: Xét theo thực tế là các đơn vị của Nga không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nghiêm trọng nào, hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine trên hướng này là khá yếu.

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga đã phát hiện từ trên không các nhóm thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine trông giống như lực lượng Makhnovist (ám chỉ một đội quân vô chính phủ), nên không có gì đáng ngạc nhiên khi họ không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga.

Do đó, tướng Oleksandr Syrskyi sẽ phải điều động lại một số lực lượng dự bị ở khu vực này hoặc điều thêm từ các khu vực khác tới tăng viện cho Sumy, khiến hệ thống phòng thủ ở các khu vực khác thêm lỏng lẻo, tạo điều kiện cho quân Nga tiếp tục giành thắng lợi trên các mặt trận khác.