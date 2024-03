Bún đậu mắm tôm 800k/suất gây sốt tại New York: Khách ngồi ghế nhựa, ăn bún trong mẹt "y chang" Việt Nam

Một trong những món ăn độc đáo của Việt Nam gây ấn tượng với rất nhiều du khách nước ngoài phải kể đến bún đậu mắm tôm. Bởi hương vị của mắm tôm vô cùng đặc biệt, không phải ai cũng ăn được, nhưng nếu đã ăn rồi thì rất dễ "nghiện". Có lẽ bởi vậy mà khi xuất hiện một quán bún đậu mắm tôm tại New York (Mỹ), nó đã liên tục gây sốt với người dân nơi đây.

Dù đã hoạt động từ lâu, nhưng Mắm - quán bún đậu mắm tôm tại New York vẫn liên tục gây sốt và xuất hiện trên báo đài nước Mỹ hay được rất nhiều TikToker, YouTuber đến review. Và quả thật, Mắm, cùng với món bún đậu mắm tôm đã mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị cho thực khách.

Quán bún đậu mắm tôm đang gây sốt tại New York (Nguồn: @mubereats)

Đầu tiên phải kể đến không gian của Mắm, các thực khách đến đây sẽ có cơ hội trải nghiệm ngồi ăn bún đậu mắm tôm trên những bộ bàn ghế nhựa ngay ngoài vỉa hè. Kiểu ăn uống này được đánh giá là rất độc đáo tại New York và hơn thế nữa, nó mang đến cho thực khách trải nghiệm như đang ăn bún đậu mắm tôm ở Việt Nam vậy. Cách gọi món cũng rất Việt Nam, khi thực khách sẽ được đưa 1 tờ giấy in thực đơn, rồi dùng bút đánh dấu hoặc ghi số lượng món mà mình gọi.

Đặc biệt, thứ hấp dẫn nhất chính là món bún đậu mắm tôm - điều khiến rất nhiều thực khách muốn ghé tới đây. Đồ ăn được đựng trong mẹt lót lá chuối - kiểu ăn uống quen thuộc của món bún đậu mắm tôm tại Việt Nam. Và đặc biệt, theo chia sẻ của chủ quán, để mọi thứ có được hương vị chuẩn Việt Nam nhất thì quán đều tự làm từ dồi tới đậu hay chuẩn bị những nguyên liệu khác... Mắm tôm cũng được pha chế đúng kiểu ăn bún đậu mắm tôm truyền thống.

Cách gọi món độc đáo đậm chất Việt Nam (Nguồn: @mubereats)

Từ bài trí tới hương vị món ăn mang lại cảm giác giống khi ăn tại Việt Nam (Nguồn: @mubereats)

Được biết, hiện tại, mỗi suất bún đậu mắm tôm ở đây có giá xấp xỉ 800k. Đây là yếu tố tạo nên những tranh cãi trên mạng xã hội về giá cả. Có rất nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng với mức giá 800k/suất bún đậu bởi ở Việt Nam, chỉ khoảng 40k-50k là có thể ăn no nê rồi. Tuy nhiên, các ý kiến khác lại cho rằng không thể so sánh như vậy bởi mức sống cũng như thu nhập tại New York khác. Và mặc dù mức giá này cao gấp rưỡi 1 suất ăn trung bình tại New York, nhưng phải chế biến rất công phu, tự tay làm mọi thứ nên có thể chấp nhận được. Điều quan trọng nhất chính là nó vẫn được đón nhận và thu hút rất đông thực khách.