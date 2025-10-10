Buk-M3 hạ tên lửa Flamingo

Theo phi công quân sự Nga và thành viên Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Alexey Voyevoda, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa hành trình tầm xa Flamingo đầu tiên của Quân đội Ukraine.

Vị chuyên gia này cho biết, hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 đã tấn công thành công tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, khi nó đang bay ở độ cao 100 mét, với tốc độ 600 km/h.

Theo phi công quân sự, Flamingo không phải là thiết kế của Anh, bởi quả tên lửa bị bắn hạ được phát hiện có chứa động cơ từ máy bay huấn luyện cận âm L-39, loại được sản xuất cho các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw.

Tin xấu đối với Nga là Ukraine và các đồng minh khác ở Đông Âu có rất nhiều động cơ như thế này, được gỡ ra từ những chiếc máy bay đã bị loại biên.

Hơn nữa, ngành công nghiệp hàng không Ukraine biết cách tự sửa chữa và nâng cấp những động cơ này, thậm chí còn sản xuất chúng thành từng bộ phận, có thể là ở nhà máy sửa chữa động cơ máy bay Motor Sich ở tỉnh Zaporizhzhia.

Trong bối cảnh hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga lập chiến công thì hệ thống phòng không cùng tên nhưng thuộc thế hệ cũ hơn của Ukraine là Buk-M1đã bị máy bay không người lái Lancet của Nga tấn công phá hủy.

Ngày 09/10, một đoạn video đã được công bố trực tuyến do một UAV Zala của Nga quay, ghi lại cảnh một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 của Ukraine bị phá hủy bởi một máy bay không người lái lảng vảng Lancet của Nga, có tính năng khóa mục tiêu.

Đáng chú ý là hệ thống phòng không Buk-M1 đã bị phá hủy ngay gần đường giới tuyến chiến đấu giữa hai bên. Điều này cho thấy Lực lượng Vũ trang Ukraine đang di chuyển các hệ thống phòng không ra gần tiền tuyến hơn để chống lại sức mạnh không quân của Nga.