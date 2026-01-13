Các kíp tính toán của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 thuộc Cụm lực lượng Vostok đã đẩy lùi một cuộc tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở hướng Nam Donetsk, đánh chặn các rocket của hệ thống phóng loạt HIMARS và bom hàng không dẫn đường, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong quá trình trực chiến và giám sát bầu trời 24/7, lực lượng phòng không đã kịp thời ghi nhận các vụ phóng.

Các trạm radar phát hiện những mục tiêu cỡ nhỏ, tốc độ cao, bay theo quỹ đạo phức tạp về phía các vị trí của Nga. Sau khi phân tích các tham số bay, lực lượng xác định đây là tên lửa HIMARS và đạn hàng không hiệu chỉnh do phương Tây sản xuất.

Các kíp chiến đấu Buk-M3 nhanh chóng bắt bám mục tiêu và lần lượt phá hủy chúng ngay trên đường tiếp cận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc tác chiến đối với những mục tiêu như vậy đòi hỏi mức độ tập trung tối đa và khả năng ra quyết định rất nhanh.

Các đơn vị phòng không của Cụm lực lượng Vostok duy trì trạng thái trực chiến liên tục, thường xuyên theo dõi bầu trời và đẩy lùi mọi nỗ lực sử dụng vũ khí chính xác cao của đối phương.

Chỉ huy kíp tên lửa phòng không, biệt danh Kraz, cho biết Buk-M3 là một tổ hợp đa năng, có tầm quan sát xa và khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu.

Theo ông, hệ thống này hoạt động hiệu quả đối với cả máy bay, bom hàng không dẫn đường lẫn tên lửa HIMARS, qua đó bảo đảm khả năng che chắn tin cậy cho các đơn vị trong mọi tình huống tác chiến của đối phương.

Buk-M3 đánh chặn HIMARS và bom dẫn đường ở Nam Donetsk - Báo Giáo dục và Thời đại

Theo TVzvezda

