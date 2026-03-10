Bùi Tiến Dũng đưa vợ mẫu tây về nhà ngoại, nhan sắc trẻ đẹp của mẹ vợ "thủ môn quốc dân" gây sốt cõi mạng

Sau thời gian dài bận rộn với lịch thi đấu tại Việt Nam, Bùi Tiến Dũng đã dành kỳ nghỉ quý giá để đưa vợ con sang Estonia để sum họp. Đây là dịp hiếm hoi nam thủ môn gốc Thanh Hóa có cơ hội trực tiếp thăm hỏi bố mẹ vợ sau thời gian dài bà Natalya (mẹ vợ anh) trở về nước.

Trên trang cá nhân, cặp đôi liên tục chia sẻ những hình ảnh vui chơi dưới tuyết và những bữa ăn gia đình ấm cúng. Đặc biệt, khoảnh khắc mẹ vợ Tiến Dũng bế cháu ngoại đã nhanh chóng "gây sốt". Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước ngoại hình của bà Natalya Leshchishina, cho rằng bà sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu không thua kém gì cô con gái siêu mẫu.

Gia đình Bùi Tiến Dũng cùng "mẹ ngoại" (Ảnh: IGNV)

Bà Natalya từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong khoảng thời gian sang Việt Nam chăm sóc cháu ngoại Danil trước đó, bà từng nhiều lần khiến dân mạng "ngỡ ngàng" bởi vóc dáng chuẩn chỉnh và gu thời trang hiện đại.

Dù đã bước sang tuổi trung niên, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng vẫn giữ được làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ. Khi đứng chung khung hình với Dianka, nhiều người nhận xét trông hai người giống hai chị em hơn là mẹ con. Chính Dianka cũng từng tự hào khẳng định mẹ mình chính là người phụ nữ đẹp nhất thế giới trong mắt cô.

Mẹ vợ Tiến Dũng bế cháu ngoại (Ảnh: IGNV)

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, bà Natalya còn được yêu mến bởi sự tận tâm dành cho gia đình con gái. Trong gần 2 năm ở Việt Nam, bà là chỗ dựa vững chắc giúp vợ chồng Bùi Tiến Dũng yên tâm công tác khi thay họ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bé Danil.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka (Ảnh: IGNV)

Đáp lại tình cảm đó, Bùi Tiến Dũng luôn dành cho mẹ vợ sự tôn trọng và yêu thương đặc biệt. Trong chuyến đi này, anh không ngần ngại thử thách bản thân với văn hóa địa phương như tắm sông băng dưới cái lạnh âm độ để chung vui cùng gia đình. Sự hòa hợp giữa chàng rể Việt và gia đình vợ phương Tây khiến nhiều người ngưỡng mộ.