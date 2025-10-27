Bùi Quỳnh Hoa nói gì về tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025?

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Bắc Ninh. 28 thí sinh trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Kết quả cuối cùng, với câu trả lời ứng xử thuyết phục, bản lĩnh và màn trình diễn ấn tượng, vượt qua 27 thí sinh xuất sắc nhất, Hoàng Ngọc Như đến từ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã đăng quang Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2025.

Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên thí sinh Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường Đại học Văn Lang; Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đồng Á hậu 3 thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và thí sinh Nguyễn Phương Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Đặc biệt, cả hoa hậu Hoàng Ngọc Như và 2 á hậu Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kiều Anh đều là thí sinh thuộc team của Mentor Bùi Quỳnh Hoa trong chương trình truyền hình thực tế Nhà chung Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2025.

Trước đó, Miss Universe Việt Nam 2023 Bùi Quỳnh Hoa cũng gây ấn tượng với khán giả khi giúp thí sinh trong team giành chiến thắng 3/5 thử thách tại Nhà chung Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2025.

Trong đêm chung kết, Bùi Quỳnh Hoa một lần nữa cho người xem thấy khả năng lựa chọn và huấn luyện thí sinh xuất sắc của mình khi 9/10 thành viên trong team lọt vào top 20, 6 thành viên có mặt trong top 10, 3 thành viên vào top 5 chung cuộc của cuộc thi.

Chia sẻ cảm xúc sau đêm chung kết, Bùi Quỳnh Hoa cho biết: “Đây là một kết quả quá bất ngờ đối với bản thân Hoa. Hoa không thể tin được có đến ba thí sinh trong team mà mình làm huấn luyện viên tại Nhà chung đạt 3 ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Đó là điều quá tuyệt vời và hạnh phúc.

Những ngày tháng cùng các bạn tập luyện, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, vui vẻ có, căng thẳng cũng có, thậm chí có những lúc Hoa nghĩ mình đã rất nghiêm khắc với các bạn nhưng kết quả đạt được ngày hôm nay là rất xứng đáng.

Tuy nhiên, đây mới là khởi đầu, Hoa mong rằng trong suốt nhiệm kỳ của mình, Như, Hiền và Kiều Anh sẽ còn toả sáng hơn nữa, có được những trải nghiệm quý giá và thực hiện được thật nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng”.

Là người theo dõi sát sao từ những ngày đầu bước vào cuộc thi cho đến khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Hoàng Ngọc Như, Bùi Quỳnh Hoa đã có những chia sẻ về học trò của mình.

Cô nói: “Hoa hậu Hoàng Huỳnh Như là một cô gái hiền lành, nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào. Như đến với cuộc thi như một trang giấy trắng, những ngày đầu hai chân đứng còn run nhưng em ấy tiếp thu mọi thứ rất nhanh và đã thay đổi hoàn toàn, trở nên tự tin hơn, trình diễn tốt hơn, trả lời ứng xử chân thành, thông minh. Một điều nữa mà Hoa rất thích ở Như là luôn có một năng lượng tích cực, biết lắng nghe và nỗ lực mỗi ngày, mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Cuộc thi “Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Miss University Vietnam 2025” với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” đề cao vẻ đẹp toàn diện, từ tri thức, trí tuệ, tinh thần tới thể chất, nhan sắc và sức sống thanh tân của các nữ sinh viên Việt Nam. Cuộc thi cũng gửi gắm thông điệp về giá trị của thanh xuân, sự cống hiến và tầm quan trọng của tri thức trong việc lan tỏa những nét đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Năm nay, cuộc thi có Host và các Mentor nổi tiếng như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Mentor Nguyễn Thị Ngọc Châu, Miss Universe Vietnam 2023 - Mentor Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 - Hoa Hậu Hoà bình Việt Nam 2023 - Mentor Lê Hoàng Phương và Host - Siêu mẫu Hà Anh - Phó Trưởng Ban Giám khảo.