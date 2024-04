Bùi Huỳnh Hoàng Uyên và đam mê thành người mẫu chuyên nghiệp

Dự án The New Generation Of Models do siêu mẫu Xuân Lan khởi xướng và thực hiện từ tháng 11/2023 đã thu hút được sự tham gia của nhiều mẫu nhí, mẫu teen. Dự án nhằm tìm kiếm và đạo tạo nên thế hệ người mẫu mới với diện mạo hướng đến thời trang cao cấp, chuyên nghiệp thông qua các buổi trình diễn, chụp ảnh, quay phim và triển lãm.

Đến hiện tại, dự án đã đi đến chặng cuối thông qua triển lãm "Rainbow snow" mới diễn ra gần đây. Là một trong những mẫu teen tham gia dự án, Bùi Huỳnh Hoàng Uyên nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng catwalk và biểu cảm tự tin.

Mẫu teen Bùi Huỳnh Hoàng Uyên.

Được biết, Hoàng Uyên sinh năm 2007, cô thành thạo, giao tiếp lưu loát tiếng Anh cùng với ước mơ được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trước khi tham gia dự án, Hoàng Uyên được giới mộ điệu thời trang biết đến là một người mẫu teen tài năng, cô truyền rất nhiều câu chuyện và năng lượng tích cực đến với những bạn đồng trang lứa có đam mê trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Để tham gia dự án The New Generation Of Models, Hoàng Uyên đã tập luyện rất chăm chỉ và đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Hoàng Uyên cho biết, hành trình của cô trong dự án cũng chính là một câu chuyện truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, dám thử thách để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.

Hình ảnh nữ người mẫu tại triển lãm

Hoàng Uyên được siêu mẫu Xuân Lan đánh giá rất cao bởi sự nghiêm túc khi tham gia dự án, cô bạn cũng sở hữu chiều cao lý tưởng với 1m70 cùng khả năng catwalk điêu luyện. Đặc biệt là show diễn trên tuyết dưới cái rét âm 8 độ tại Hàn Quốc nhưng Hoàng Uyên đã trình diễn cuốn hút, chuyên nghiệp.

Chia sẻ thêm về kế hoạch tiếp theo, Hoàng Uyên cho biết, cô vẫn tiếp tục luyện tập, trau dồi để hoàn thiện các kỹ năng về pose dáng, catwalk... hứa hẹn sẽ vẫn tiếp tục mang đến những sản phẩm chuẩn chỉnh, đậm dấu ấn thời trang cùng những câu chuyện truyền cảm hứng đến các bạn đồng trang lứa.