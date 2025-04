Bùi Đình Khánh nói "án tử đã treo trên đầu", chỉ trốn vào Thanh Hóa cho khuây khỏa

Trước đó, khoảng 20h20 tối 17/4 tại khu vực gần chung cư Dragon Castel ở TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng, 58 tuổi và Hà Thương Hải, 31 tuổi, mua bán 16 bánh heroin. Cùng lúc, các mũi trinh sát bao vây nhóm Bùi Đình Khánh từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh giao dịch ma túy với Đằng. Tại khu vực trạm thu phí Đại Yên, Khánh và đồng phạm đã chống trả cảnh sát quyết liệt bằng súng AK khiến anh Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) và 2 chiến sĩ bị thương. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng chiến sĩ Nguyễn Đăng Khải đã hy sinh do vết thương quá nặng.