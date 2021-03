Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn đã chi gần 200 tỷ mua thêm hơn 3,3 triệu cổ phiếu Novaland

Ngày 21/1/2021, CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland) chốt quyền phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 89:7 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 89 quyền mua được mua 7 cổ phiếu mới) với giá phát hành là 59.200 đồng/cp.

Đã có 77.666.501 cổ phiếu được phân phối, với thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/01/2021 đến ngày 18/02/2021.

Hôm nay, Sở GDCK TP.HCM công bố ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland đã mua vào 3.332.991 cổ phiếu NVL theo điều kiện phát hành cổ phiếu của công ty.

Với mức giá phát hành 59.200 đồng/cp, ông Quân đã bỏ ra khoảng hơn 197,3 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu NVL, nâng số lượng nắm giữ từ 42,376 triệu cổ phiếu NVL lên 45,7 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,296% cổ phần Novaland).

Tính theo giá thị trường, số cổ phiếu NVL ông Quân đang nắm giữ có giá trị 3.720 tỷ đồng.

Gia đình ông Bùi Thành Nhơn và Bùi Cao Nhật Quân đang nắm khoảng 58,5% cổ phần của Novaland.

Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington - Hoa Kỳ, từng là một trong số ít những doanh nhân 8x ở Việt Nam sở hữu khối tài sản vượt 100 triệu USD. Anh từng giữ chức Tổng giám đốc Novaland ở tuổi 27. Năm 2017, anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Novaland.

Theo Bản cáo bạch của Novaland Group, ông Quân hiện giữ một số chức danh trong lãnh đạo tại một số công ty liên quan đến hệ thống NovaGroup như Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Thành Nhơn; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Sài Gòn Gôn; Thành viên HĐQT Công ty CP Novagroup; Thành viên HĐQT Công ty CP Diamond Properties; Thành viên HĐQT Công ty CP NovaMclub…

Tháng 5 năm 2017, Bùi Cao Nhật Quân đã rút khỏi toàn bộ các chức vụ chủ chốt tại Novaland Group.

Năm 2020, doanh thu bán hàng của Novaland đạt 5.241 tỷ đồng và doanh thu tài chính đạt 6.210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.883 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ so với năm trước.

Tổng tài sản tập đoàn này tại ngày 31/12/2020 đạt 144.519 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận mức 86.847 tỷ đồng tăng 51,8% so với thời điểm 31.12.2019 và tăng 9,4% so với cuối tháng 9/2020, chủ yếu là từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất và các chi phí phát triển các dự án lớn như Aqua City, The Grand Manhattan, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh.

Novaland đang có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế có mệnh giá bằng USD trong năm 2021.