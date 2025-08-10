Bugatti ra mắt hypercar: Tên gọi, cần số, ghế ngồi, ốp cửa lấy cảm hứng từ 'chiến mã' yêu thích của nhà sáng lập, chỉ 1 chiếc toàn thế giới và đã có chủ

Dù Bugatti đã bước sang kỷ nguyên hybrid với mẫu xe Tourbillon, hãng vẫn tiếp tục gây ấn tượng với siêu phẩm Brouillard. Đây là một chiếc hypercar độc nhất vô nhị, sử dụng động cơ W16 8.0L đồ sộ, từng là trái tim của Chiron. Brouillard cũng đánh dấu sự ra đời của chương trình chế tác xe theo yêu cầu Programme Solitaire, đồng thời là một lời tri ân đến chú ngựa yêu quý của nhà sáng lập Ettore Bugatti.

Nhìn thoáng qua, Brouillard trông giống như phiên bản coupe của mẫu xe W16 Mistral roadster sản xuất giới hạn. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, có thể thấy thân xe được thiết kế riêng biệt và đầy tinh tế.

Bugatti Brouillard ra mắt. Ảnh: Bugatti

Phía trước, Brouillard sở hữu cản trước được điêu khắc tinh tế với lưới tản nhiệt hình móng ngựa. Đèn chiếu sáng LED được gắn trên chắn bùn kết hợp với các hốc hút gió bổ sung giúp tăng cường khả năng làm mát. Thiết kế xe nổi bật với các khe hở hình chữ C đặc trưng phía sau kính chắn gió và những mảng ốp sợi carbon lớn tương phản với tông màu xanh lá cây rực rỡ.

Phía sau, cánh gió sau được khéo léo hòa quyện vào thiết kế đuôi xe, góp phần tạo lực ép xuống mặt đường và tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đèn hậu LED hình chữ X dường như được lấy từ mẫu W16 Mistral, nhưng ống xả hình tứ giác trên bộ khuếch tán sau lại giống với Chiron Super Sport hơn.

Ngoại thất ấn tượng, có nhiều nét tương đồng với Chiron. Ảnh: Bugatti

Bên trong, cabin vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể của Chiron, nhưng gần như mọi chi tiết đều được cá nhân hóa. Tông màu xanh lá cây chủ đạo, với vải tartan dệt riêng từ Paris, sợi carbon màu xanh lá cây, và sự kết hợp giữa da và nhôm gia công.

Một chi tiết nổi bật là bức tượng ngựa Brouillard được chế tác thủ công, đặt trong một miếng kính chèn trên cần số bằng nhôm. Họa tiết ngựa cũng được thêu trên các tấm ốp cửa và tựa lưng ghế, nhấn mạnh thêm ý nghĩa của chủ ngựa có tên Brouillard.

Nội thất có nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ chú ngựa Brouillard nổi tiếng. Ảnh: Bugatti

Chủ nhân chiếc xe này là doanh nhân Michel Perridon (Hà Lan), chủ nhân của bộ sưu tập Bugatti lớn nhất thế giới, chính là người đã đặt hàng chế tạo siêu phẩm này. Brouillard là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất đỉnh cao và thiết kế độc đáo, thể hiện đẳng cấp của thương hiệu Bugatti.