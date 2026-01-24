Bugatti giới thiệu hypercar hoàn toàn mới: Trông như Veyron nhưng lắp máy Chiron, 1 chiếc duy nhất, đồng hồ bên trong là chi tiết đặc biệt

Bugatti vừa chính thức trình làng Veyron F.K.P. Hommage, một siêu xe độc bản duy nhất được tạo ra để tưởng nhớ chiếc Veyron huyền thoại và vinh danh Ferdinand Karl Piëch, người đứng sau tầm nhìn biến Veyron thành hiện thực hơn 20 năm trước. Đây là tác phẩm thứ hai thuộc chương trình bespoke mang tên Solitaire của hãng, khởi đầu sau mẫu Brouillard được giới thiệu trước đó.

F.K.P. Hommage không phải là một bản tái sản xuất đơn thuần, mà là một sự “định nghĩa lại” biểu tượng Veyron với ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn và công nghệ kỹ thuật tinh xảo. Chiếc xe mang phong cách hai tông màu đặc trưng đỏ – đen lấy cảm hứng từ nguyên bản Veyron. Phần màu đỏ được sơn theo kỹ thuật đa lớp giúp tăng chiều sâu và phần đen là sợi carbon phủ lớp bóng đặc biệt, tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn.

Lưới tản nhiệt hình móng ngựa giờ được mở rộng và gia công từ nhôm nguyên khối ba chiều, trong khi hốc hút gió lớn hơn nhằm phục vụ cho hệ thống làm mát khối động cơ mạnh mẽ phía sau. Bộ mâm vẫn giữ nét hoài cổ nhưng được làm lớn hơn và đi kèm lốp Michelin hiệu suất cao, góp phần làm nổi bật dáng vẻ hầm hố của chiếc hypercar.

Bên trong, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm được chế tác từ một khối kim loại nguyên khối. Và thay vì bọc da toàn bộ, Bugatti sử dụng chất liệu vải dệt tùy chỉnh được phát triển tại Paris, mang đến cho cabin cảm giác ấm áp và tinh tế hơn. Đồng hồ trong xe là một chiếc Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon đường kính 41mm. Xe sẽ không có màn hình giải trí.

Điểm nhấn quan trọng nhất của Bugatti F.K.P. Hommage chính là khối động cơ W16 tăng áp kép dung tích 8.0 lít, lấy từ các phiên bản hiệu năng cao của dòng Chiron. Đây là phiên bản mạnh nhất từng dùng trên xe đường phố, sản sinh tới 1.578 mã lực, vượt xa công suất của Veyron nguyên bản. Động cơ này kết hợp với hệ thống làm mát và hộp số được gia cố đặc biệt để chịu được mô-men xoắn khổng lồ, biến F.K.P. Hommage thành chiếc Veyron mạnh mẽ nhất mà Bugatti từng tạo ra.

F.K.P. Hommage không chỉ đơn thuần là sự tái xuất của một huyền thoại, mà còn mang trong mình mục đích tôn vinh di sản của Bugatti. Tên gọi “F.K.P.” là viết tắt của Ferdinand Karl Piëch, vị kiến trúc sư đứng sau dự án Veyron ban đầu – mẫu xe từng định nghĩa lại thế giới siêu xe vào thập niên 2000 với khả năng đạt tốc độ hơn 400km/h. Bugatti chọn cách kết hợp những yếu tố thiết kế cổ điển với kỹ nghệ chế tạo hiện đại, từ chi tiết thân xe đến khoang nội thất bespoke, nhằm kể lại câu chuyện về chiếc xe đã thay đổi ngành công nghiệp ô tô một cách sâu sắc.

Dù Bugatti chưa công bố giá bán chính thức cho F.K.P. Hommage, dự kiến chiếc xe sẽ có giá trị cực kỳ cao do tính “độc nhất vô nhị” và di sản mà nó đại diện.



