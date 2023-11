Bức xúc xe tải húc CSGT lên kính rồi bỏ chạy, nhiều xe ô tô ép tài xế vào lề đường

Ngày 9/11, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Duy (sinh năm 1990, trú tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Chống người thi hành công vụ” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Duy là người đã bỏ chạy sau khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và tăng ga khiến một đại uý CSGT phải đứng bám vào kính lái.

Cụ thể, trước đó, khoảng 20 giờ 27 phút ngày 30/10, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động tại Km 96+800 Quốc lộ 2, thuộc khu 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng theo kế hoạch thì phát hiện xe ô tô tải BKS 22H-003.97 có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định nên tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô để kiểm tra. Khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đẩy Đại úy Bùi Đức Thịnh – thành viên tổ tuần tra lùi về phía sau.

Trước tình huống nguy hiểm, đe doạ đến tính mạng, Đại uý Bùi Đức Thịnh buộc phải nhảy lên cản trước, bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm va. Sau khi bỏ chạy được khoảng trên 100m, do bị một số lái xe vượt lên, ép vào vệ đường, xe ô tô tải BKS 22H-003.97 mới chịu dừng lại. Nhân lúc đó Đại úy Bùi Đức Thịnh nhảy xuống, lái xe ô tô nói trên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh Tuyên Quang.

Tài xế Đinh Văn Duy tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an

Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chặn, dừng xe ô tô BKS BKS 22H-003.97 tại đường ĐH04 thuộc thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra xác định, người điều khiển xe ô tô tải BKS 22H-003.97 là Đinh Văn Duy, sinh năm 1990, HKTT tại Bản Nghiên, xã Trí Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Chống người thi hành công vụ” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Duy.