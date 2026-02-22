Bức xúc xe khách chắn cửa nhà, người đàn ông lao lên cabin hành hung tài xế

Công an phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc một tài xế xe khách bị hành hung khi dừng đỗ phương tiện ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an phường Mộc Châu tiếp nhận tin báo của anh Phạm Văn Kỳ về việc bị một người đàn ông hành hung.

Thời điểm trên, anh Kỳ điều khiển ô tô khách dừng, đỗ ven Quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường Mộc Châu.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm tài xế bị hành hùng chiều 19/2. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong lúc xe đang dừng bên đường, một người đàn ông đến yêu cầu anh Kỳ di chuyển phương tiện với lý do không được đỗ trước cửa nhà. Khi tài xế chưa kịp lái xe rời đi thì người này bất ngờ lên cabin, dùng tay đánh anh Kỳ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mộc Châu đã tiến hành xác minh, làm rõ. Qua xác định ban đầu, người có hành vi đánh tài xế là Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu).

Theo cơ quan công an, nguyên nhân xuất phát từ việc anh Hào cho rằng xe khách của anh Kỳ dừng, đỗ trước cửa nhà mình trong thời gian hơn 2 tiếng nhưng không di chuyển.

Gia đình anh Hào đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tài xế đưa xe đi nơi khác, song phương tiện vẫn tiếp tục đỗ tại vị trí trên, dẫn đến bức xúc và xảy ra vụ việc.

Vị trí xe khách đỗ trước khi lái xe bị hành hung ở ven quốc lộ 6, đoạn qua bản Tà Số, phường Mộc Châu. (Ảnh: Anh Đức)

Công an phường Mộc Châu đã gửi giấy mời yêu cầu Nguyễn Anh Hào đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tuy nhiên đến nay, người này không có mặt tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.



