Bức xúc việc để trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên ôtô biển số Cần Thơ

Nhiều ngày qua, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại việc chiếc ô tô mang biển số Cần Thơ (65A-03xxx) chạy trên đường phố nhưng có trẻ em thò người ra ngoài trên nóc xe.

CLIP: Ôtô đang chạy nhưng trẻ không thắt dây an toàn mà thò người ra ngoài. Nguồn: Facebook

Nhiều bình luận chỉ trích, trong đó nhiều người bày tỏ lo lắng cho đứa trẻ; đồng thời rát bất bình với hành động của tài xế, như: "Phanh gấp là thằng nhỏ mất tiêu", "Cần phạt nặng những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như thế này", "Phải phạt tiền thật nặng người lái xe ô tô",…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ - cho biết đang nghiên cứu và đối chiếu với các luật xem hành vi trên có vi phạm hay không để tuyên truyền, nhắc nhở hoặc xử lý chủ xe.

Nhiều chủ xe ô tô ở TP Cần Thơ cho rằng cửa sổ trời nhằm tạo khả năng thông gió và không khí thoáng mát cho bên trong xe, đồng thời đây cũng là một lối thoát hiểm trong trường hợp nguy cấp. Tuy nhiên, nhiều người lại lạm dụng cửa sổ trời để cho trẻ em thò đầu hoặc ngồi hẳn trên nóc xe.

"Theo quy định người ngồi trên ôtô phải thắt dây an toàn nhưng lại cho trẻ đứng lên rồi thò người ra ngoài như vậy, lỡ người lái thắng gấp thì rất nguy hiểm cho trẻ" – anh Trần Văn Tâm (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nói.

Theo một luật sư ở Cần Thơ, pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ không có quy định cụ thể về việc xử phạt hành vi người ngồi trên ôtô chui đầu qua cửa sổ trời khi xe đang chạy.

Hành vi này gây nguy hiểm cho trẻ

Tuy nhiên, trong trường hợp tài xế để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời, lực lượng cảnh sát giao thông có thể xem xét xử phạt người trên xe về lỗi không thắt dây an toàn.

Cụ thể, khoản 3, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu rõ lỗi không thắt dây an toàn sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường và chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài ra, người được chở trên ô tô (gồm cả trẻ em trên 7 tuổi) mà không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy cũng bị phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng.