Bức Tường tái xuất, Phạm Anh Khoa tiết lộ gặp khó khăn khi sáng tác vì lấy vợ sớm nên 'chưa biết tự do là gì'

Sáng 16/4, ban nhạc Bức Tường đã có màn tái xuất ấn tượng, đánh dấu hành trình năm thứ 28 với album "Cân bằng". Hàng trăm fan của ban nhạc đã có mặt ở Phố sách Hà Nội để ủng hộ cho thần tượng của mình.

Các thành viên ban nhạc Bức Tường.

Guitarist Trần Tuấn Hùng.

Chia sẻ về chủ đề của album là ca khúc Cân bằng, Guitarist của Bức Tường là Trần Tuấn Hùng nói:

"Từ khi sinh ra là những cô cậu bé để đi được những bước đi đầu tiên chúng ta cần phải giữ được sự thăng bằng, cân bằng của bản thân. Và sau này khi lớn lên 1 chút như tập xe đạp ấy, để mà giữ cân bằng được chúng ta buộc phải chuyển động. Giữa cái việc vận động và chuyển động đó nó sẽ tạo nên cân bằng để chúng ta tiếp tục chuyển động.

Chính vì thế, tôi nghĩ đến hành trình của bất cứ ai đó trong cuộc đời này thì có những lúc cần phải có sự cân bằng để có thể đi được những chặng đường dài hơn, xa hơn và sẽ đạt được nhiều mục đích cho cuộc đời của mình hơn".

Với album "Cân bằng", Trần Tuấn Hùng đảm nhận sáng tác 7/10 ca khúc. Anh cũng tiết lộ, trong sản phẩm này, lần đầu tiên ban nhạc sử dụng một chất liệu mới:

"Trong album này, lần đầu tiên sử dụng chất liệu mới chưa từng có trong âm nhạc của Bức Tường, đó là việc phối khí với dàn nhạc giao hưởng cùng sự đóng góp quan trọng của nhạc sĩ Lưu Quang Minh", Trần Tuấn Hùng cho biết.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, Phạm Anh Khoa gây chú ý với hình ảnh một người ca sĩ tràn đầy năng lượng. Nam ca sĩ liên tục trêu chọc Guitarist Trần Tuấn Hùng, khuấy động không khí thêm vui vẻ, sôi nổi.

Đồng hành với ban nhạc Bức Tường từ năm 2020, Phạm Anh Khoa tiếp tục gây dấu ấn với sản phẩm mới lần này của nhóm. Không chỉ là giọng hát chính, anh còn góp một ca khúc tự sáng tác với tên Tự do.

Nói về quá trình sáng tác ca khúc của mình, Phạm Anh Khoa kể: "Khi mà anh Hùng bảo viết một bài cho chủ đề album Cân bằng thì tôi tự luận rằng, nếu mình muốn có một điều gì đấy sau quá trình cân bằng thì tôi sẽ khát khao đến cái gọi là tự do.

Nhưng đúng là khi bắt tay viết bài Tự do thì tôi mới thấy là mình có gia đình hơi sớm nên chưa biết tự do là gì (cười). Tôi gặp khó khăn trong việc viết ca khúc Tự do nhiều lắm. Cuối cùng phải nhờ người nhà mình lại viết cùng thì mới có được ca khúc Tự do. Đúng là bạn vợ mình có góp phần trong ca khúc Tự do này".

Thành viên Vũ Văn Hà.

2 sáng tác còn lại trong album Cân bằng của Bức Tường gồm Được và mất, Mùa hè đi qua là do thành viên Vũ Văn Hà sáng tác. Anh cũng đã có những chia sẻ với người hâm mộ tại sự kiện:

"Khi tôi và anh Hùng trao đổi với nhau thì nhìn tổng thể album vẫn đang thiếu thiếu gì đó và nhận thấy sức nặng của nhạc Rock mà trước giờ Bức Tường vẫn mang lên sân khấu đang thiếu. Tôi và anh Hùng có bàn với nhau là mỗi anh em phải làm một bài thật nặng.

Khi mà tôi có ý tưởng đó thì cũng có nghĩ là "đúng sở trường của mình rồi". Chắc có nhiều anh em biết trước khi tôi tham gia Bức Tường, tôi chơi nhạc Rock khá nặng", Vũ Văn Hà nói.

Sau những phần chia sẻ, ban nhạc Bức Tường cũng đã gửi tới người hâm mộ của mình một loạt ca khúc mới trong album như: Tự do, Cân bằng, Hoàng Hôn, Bông hồng xanh, Hoa mặt trời...

Các fan của nhóm Bức Tường liên tục vỗ tay, cổ vũ cho ban nhạc. Có fan còn khoe cả loạt album từ khi Bức Tường mới thành lập cho đến nay. Hay có fan xin phép gọi nhóm nhạc là chú vì chỉ bằng tuổi con của Trần Tuấn Hùng.

Một điều đặc biệt và khá xúc động trong buổi ra mắt của nhóm Bức Tường là sự có mặt của chị Liên - chị gái cố ca sĩ Trần Lập. Khi bất ngờ được gọi trên sân khấu, chị Liên đã xúc động bày tỏ: "Thực ra là chị đang hơi cảm động một chút. Chị cũng có ngồi dưới kia để xem có dáng dấp gì đó của em mình không...".

Được biết album mới của Bức Tường được phát hành dưới hai dạng định dạng vật lý (CD) và online.