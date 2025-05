Lễ diễu binh năm nay diễn ra trên trục đường trung tâm TP.HCM, quy tụ hơn 13.000 người thuộc các lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ và khối quần chúng. Trong tiếng nhạc hào hùng, những bước chân đều tăm tắp, những lá cờ phấp phới tung bay, phía trước là hình ảnh kiêu hãnh của đất nước; phía sau là những con người lặng lẽ, kiên cường canh giữ từng góc phố, từng cánh cổng, từng lối ra vào.

Công tác kiểm soát an ninh được thực hiện nghiêm ngặt đối với khách mời, đại biểu trước khi vào khu vực lễ đài trung tâm.

Để có một ngày hội an toàn, thành công ấy, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ an ninh đã thức trắng nhiều đêm, rà soát từng phương án, tập huấn từng tình huống, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác. Tất cả vì một mục tiêu: an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại của dân tộc.

Mỗi người, mỗi vị trí đứng nhiều giờ liền giữa nắng, kiểm tra rà soát từng chi tiết nhỏ nhất.

Đồng hành cùng họ là hệ thống kiểm soát an ninh bằng công nghệ camera A.I kết hợp căn cước công dân và VNeID, do Trung tâm RAR thuộc Cục C06 Bộ Công an phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ HANET (thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group) phát triển. Công nghệ hiện đại giúp nhận diện, xác thực nhanh chóng danh tính khách mời, giảm tải áp lực cho lực lượng an ninh.

Những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng chất chứa cả một tinh thần trách nhiệm, một tình yêu Tổ quốc không lời.

Đội ngũ HANET phối hợp cùng lực lượng an ninh, hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ giám sát.

Thành công của lễ diễu binh năm nay không chỉ được đo bằng đội hình đều tăm tắp, bằng cờ hoa rợp trời, mà còn bằng sự tận hiến, trách nhiệm, đoàn kết của hàng nghìn con người đứng sau ánh đèn. Một bức tường an ninh thầm lặng, vững chắc, không chỉ chở che cho một sự kiện, mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc biết giữ gìn, bảo vệ những giá trị thiêng liêng.

Sự kiện đã khép lại, nhưng “bức tường an ninh” ấy sẽ còn in đậm trong lòng mỗi người như một lời nhắc về trách nhiệm, tình yêu nước, niềm tin vững bền của con người Việt Nam, trên hành trình vững bước vào kỷ nguyên mới.