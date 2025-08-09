Bức tranh nông thôn mới ở Tây Ninh: Vững nền tảng, bền tương lai

Tây Ninh xây dựng nông thôn mới toàn diện

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Tây Ninh đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân nông thôn, cải thiện hạ tầng và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Tính đến nay, toàn bộ 100% xã trong tỉnh đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu - những con số thể hiện rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của nông thôn Tây Ninh.

Đặc biệt, huyện Bến Cầu (cũ) và ba thị xã, TP là Tây Ninh, Hoà Thành và Trảng Bàng (cũ) đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây là những địa phương đi đầu, không chỉ trong việc hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng, y tế, giáo dục, mà còn trong việc giữ gìn cảnh quan nông thôn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Tuyến đường kiểu mẫu trong xây dựng NTM mới ở Tây Ninh. (Ảnh: Thiện Đức)

Song hành với công cuộc xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo được tỉnh đặc biệt quan tâm. Giai đoạn vừa qua, toàn tỉnh đã triển khai 191 dự án và mô hình sinh kế thiết thực, giúp hơn 1.587 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh đã giảm xuống chỉ còn 0,65% - mức thấp hàng đầu cả nước.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, các chương trình giảm nghèo của Tây Ninh còn chú trọng đến đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và kết nối đầu ra cho sản phẩm - tạo ra nền tảng sinh kế ổn định lâu dài cho người dân.

Hướng tới nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, Tây Ninh đang đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, kiểm kê và lập kế hoạch giảm phát thải cho 54,7% cơ sở sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 52/99 đơn vị lắp đặt 88/133 trạm quan trắc tự động liên tục, góp phần nâng cao năng lực giám sát môi trường và điều chỉnh kịp thời các tác động tiêu cực. Tuy nhiên, vẫn còn 47 đơn vị chưa lắp đặt đủ trạm quan trắc, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn trong thời gian tới để bảo đảm an toàn môi trường sản xuất và đời sống.

Hệ thống tươi tiêu trên sông Vàm Cỏ.

Từ năm 2021 đến nay, Tây Ninh đã thực hiện cấp mới, gia hạn, điều chỉnh 104 giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng, 33 giấy phép thăm dò và 356 giấy phép tài nguyên nước. Tổng thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên đạt gần 280 tỷ đồng, trong đó có 56,2 tỷ đồng từ tài nguyên nước và 221,6 tỷ đồng từ khoáng sản.

Việc quản lý, khai thác tài nguyên được tỉnh thực hiện chặt chẽ, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển hạ tầng và sản xuất.

Giai đoạn 2021 - 2025, Tây Ninh ghi nhận 341 vụ thiên tai với thiệt hại ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Mặc dù thiên tai diễn biến phức tạp, nhưng nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, các phương án ứng phó và khắc phục hậu quả được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh công tác thủy lợi, đầu tư xây dựng các công trình đa mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.

Cải cách hành chính - Hướng đến nền hành chính hiện đại

Trong nỗ lực phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, từ ngày 1/1/2020 đến 16/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 90% được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,9% - minh chứng cho sự chuyên nghiệp, hiện đại và trách nhiệm.

Đặc biệt, tỉnh đã số hóa dữ liệu đất đai, hệ thống thủy lợi và triển khai ứng dụng GIS hỗ trợ hiệu quả cho công tác quy hoạch, quản lý. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp.

Tây Ninh cũng đang tích cực hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường nông sản. Tỉnh đã cấp 195 mã số vùng trồng, 6 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, đồng thời tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa sản phẩm nông sản Tây Ninh vươn xa hơn, khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh xác định tập trung xây dựng nền nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính đồng bộ, tinh gọn. Đảng bộ phấn đấu mỗi năm có ít nhất 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 5% hoàn thành xuất sắc; kết nạp ít nhất 40 đảng viên mới (60% là đoàn viên thanh niên); duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ tại các chi bộ.

Cây mì là một trong những cây trồng được nhiều nông dân chuyển đổi trong những năm gần đây. (Ảnh: Thiện Đức)

Tỉnh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) đạt 3% - 3,5%/năm, trong đó: Nông nghiệp: 2,8% - 3,2%; Lâm nghiệp: 1,3% - 1,8%; Thủy sản: 6,5% - 7%.

Phấn đấu đến năm 2030, 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% đạt NTM nâng cao, 85% dân đô thị và 80% dân nông thôn được sử dụng nước sạch, 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 98% nông thôn được xử lý, tỷ lệ che phủ rừng đạt 9%, Cơ bản không còn hộ nghèo (trừ trường hợp đặc biệt không còn khả năng lao động).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục siết chặt công tác quản lý đất đai, khoáng sản, nước và môi trường. Trong lĩnh vực đất đai, tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm 2030, gắn liền với điều chỉnh địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số vẫn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn tới, với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch hoá thông tin, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.



