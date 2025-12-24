Bức tranh hoa sen của ca sĩ Phúc Anh được xác lập kỷ lục Việt Nam

Tối 23/12, đêm gala tổng kết dự án "54 Dân Tộc Việt Nam" do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng và thực hiện suốt hơn 1 năm qua đã chính thức diễn ra tại TPHCM.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục cho bức tranh hoa sen của dự án: "Bức tranh tô màu với chủ đề 'Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam' được thực hiện qua các tỉnh thành do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất".

Dự án "54 Dân Tộc Việt Nam" được khởi động vào giữa năm 2024, bắt đầu từ ý tưởng của ca sĩ Phúc Anh về một hành trình âm nhạc - thiện nguyện kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa lòng nhân ái đến khắp mọi miền đất nước.

Ca sĩ Phúc Anh cùng các bé khiếm thính thuộc dân tộc thiểu số tại gala tổng kết dự án 54 Dân Tộc Việt Nam.

Bức tranh hoa sen trong dự án xác lập kỷ lục Việt Nam.

Trong suốt hơn một năm, ê-kíp của nữ ca sĩ đã đi qua hàng chục tỉnh thành - từ vùng cao Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên - đến miền Trung nắng gió như Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa,... rồi tiếp tục xuôi về Nam qua Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng,... về miền Tây đến Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau và TP.HCM.

Đó không chỉ là hành trình khám phá, mà là chuyến đi tìm đến trái tim của 54 dân tộc Việt Nam - từ người Kinh ở đồng bằng, người Chăm ở miền duyên hải, đến người Mông, Dao, Thái, Tày, Ê Đê, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Bru - Vân Kiều…, và đặc biệt là người Ơ Đu - dân tộc ít người nhất Việt Nam, chỉ còn khoảng hơn 400 nhân khẩu ở xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An.

Tại mỗi vùng đất, Phúc Anh đều tìm gặp đại diện là các em nhỏ, học sinh đến từ một trong 54 dân tộc anh em để cùng nhau trực tiếp tô lên bức tranh hoa sen - biểu tượng của dự án.

Sau hơn một năm, bức tranh ấy đã được hoàn thiện với sự góp mặt của đúng 54 đại diện đến từ 54 dân tộc Việt Nam, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối không biên giới mà dự án hướng đến.

Phúc Anh biểu diễn các ca khúc do cô sáng tác trong hành trình thực hiện dự án.

Phúc Anh và bức tranh hoa sen xác lập kỷ lục.

Bên cạnh hoạt động ghi hình và giao lưu văn hóa, "54 Dân Tộc Việt Nam" cùng với dự án cộng đồng OM còn song hành cùng hàng loạt hoạt động thiện nguyện - trao tặng hàng nghìn suất học bổng, quà hỗ trợ, sách vở và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao.

Từ hành trình đó, hàng loạt sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Phúc Anh đã ra đời - như "Trẻ Vùng Cao", "Ta Từ Đâu Tới", "54 Dân Tộc Việt Nam", "Mẹ Cò"...

Mỗi bài hát đều là một câu chuyện nhỏ, ghi lại hơi thở đời sống, phong tục và tinh thần của các dân tộc Việt Nam qua lăng kính âm nhạc của Phúc Anh.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi muốn dùng âm nhạc để kể lại những điều mình thấy, để mỗi khán giả dù ở nơi xa vẫn cảm nhận được nhịp sống, nụ cười và lòng nhân hậu của đồng bào mình. Dự án này không phải để tôi đứng ở trung tâm, mà là để mỗi dân tộc được kể câu chuyện của chính họ ".