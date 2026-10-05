Bức hình "không thật" của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Khoảnh khắc trong quá khứ khoe body siêu thực của mỹ nhân này đang hot trở lại.

Sau khi xác nhận tin đồn hẹn hò với T.O.P, Nana lập tức trở thành một trong những mỹ nhân được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội hiện nay. Sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ chuyện tình cảm gây chú ý mà còn bởi diện mạo và vóc dáng vốn được xem là lợi thế nổi bật suốt nhiều năm qua.

Mới đây, một bức hình trong quá khứ của Nana bất ngờ được đào lại và nhanh chóng gây sốt khắp các MXH. Trong khoảnh khắc hậu trường được chụp bằng cam thường, người đẹp sinh năm 1991 khoe tỷ lệ cơ thể gần như siêu thực, với đôi chân dài, thẳng tắp và thon gọn đến mức được người hâm mộ ví von là "cặp kiếm" cực phẩm. Từng được TC Candler bình chọn là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" 2 năm liên tiếp, Nana một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc vạn người mê.

Bức hình được chụp từ năm 2009 của Nana viral trở lại.