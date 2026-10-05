Bức hình "không thật" của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Sau khi xác nhận tin đồn hẹn hò với T.O.P, Nana lập tức trở thành một trong những mỹ nhân được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội hiện nay. Sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ chuyện tình cảm gây chú ý mà còn bởi diện mạo và vóc dáng vốn được xem là lợi thế nổi bật suốt nhiều năm qua.
Mới đây, một bức hình trong quá khứ của Nana bất ngờ được đào lại và nhanh chóng gây sốt khắp các MXH. Trong khoảnh khắc hậu trường được chụp bằng cam thường, người đẹp sinh năm 1991 khoe tỷ lệ cơ thể gần như siêu thực, với đôi chân dài, thẳng tắp và thon gọn đến mức được người hâm mộ ví von là "cặp kiếm" cực phẩm. Từng được TC Candler bình chọn là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" 2 năm liên tiếp, Nana một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc vạn người mê.
Trong bức hình được đào lại, Nana gây chú ý với tỷ lệ cơ thể chuẩn từng centimet, đôi chân dài gần như chiếm trọn khung hình. Nữ diễn viên ghi điểm với vóc dáng thon gọn, phần thân trên nhỏ nhắn, vòng eo phẳng lì tạo nên tổng thể thanh mảnh nhưng vẫn có đường cong. Đáng chú ý nhất vẫn là đôi chân dài, thẳng tắp với phần đùi thon và bắp chân gọn gàng, kéo dài miên man càng thêm hút mắt nhờ trang phục ôm sát.
Khi kết hợp cùng đôi giày platform đen, hiệu ứng thị giác càng khiến chân Nana trông dài và nổi bật hơn. Ngay cả ở góc chụp nghiêng, tỷ lệ hình thể chuẩn mẫu của minh tinh xứ Hàn cũng không có điểm nào để chê. Khoảnh khắc này cũng phần nào chứng minh danh hiệu "thánh body" Kpop của Nana ngay từ thời điểm cô mới debut.
Không phải tự nhiên Nana lại có mặt trong đội hình After School – nhóm nhạc nữ nổi bật của thế hệ 2 Kpop quy tụ nhiều thành viên sở hữu vóc dáng nổi bật và tỷ lệ cơ thể như người mẫu. Ngay từ thời điểm hoạt động cùng nhóm, mỹ nhân sinh năm 1991 đã sớm gây chú ý nhờ lợi thế hình thể ấn tượng.
Những hình ảnh quảng cáo của nữ idol khi ấy nhiều lần trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Công thức thời trang của Nana cũng không quá cầu kỳ, thường xoay quanh những thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn đường cong và đôi chân dài, kết hợp cùng giày cao gót để kéo dài thêm tỷ lệ vóc dáng. Chỉ với những món đồ đơn giản như vậy, Nana vẫn đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn và trở thành một trong những mỹ nhân có hình thể nổi bật của Kpop gen 2.
Ở thời điểm hiện tại, đôi chân "triệu đô". vẫn là một trong những lợi thế hình thể nổi bật được Nana tận dụng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên đặc biệt phù hợp với những thiết kế ngắn, từ váy mini, quần short đến những bộ cánh có đường cắt cao, giúp khoe trọn tỷ lệ chân dài và vóc dáng thanh mảnh. Mỗi lần lựa chọn kiểu trang phục này, Nana gần như ngay lập tức trở thành tâm điểm trên các diễn đàn thời trang và mạng xã hội.
Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ một bộ đồ có phom dáng gọn gàng kết hợp cùng giày cao gót cũng đủ làm nổi bật lợi thế hình thể của người đẹp. Đặc biệt, đôi chân thẳng, thon gọn cùng tỷ lệ cơ thể cân đối khiến Nana luôn tạo được hiệu ứng thị giác ấn tượng trong những khoảnh khắc đời thường lẫn sự kiện.