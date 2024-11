Bức hình gây sốc của tổng tài đẹp trai nhất màn ảnh

Thời gian qua, độ hot của When The Phone Rings đã phủ sóng hoàn toàn màn ảnh xứ Hàn, thậm chí sức lan tỏa vượt qua ranh giới lãnh thổ. Người người nhà nhà đều hóng “mỏi cổ” tập phim mới nhất bởi tình tiết ngôn tình ngang ngược của tác phẩm nhà MBC quá sức “bánh cuốn”. Cặp đôi chính nghiễm nhiên cũng trở thành topic được netizen tích cực “mổ xẻ”. Mới đây, loạt ảnh giả gái của mỹ nam Yoo Yeon Seok đang viral trở lại khiến người hâm mộ nhận không ra.

Loạt ảnh giả gái của Yoo Yeon Seok khiến dân tình đứng hình toàn tập

Được biết, đây là loạt ảnh quảng bá cho Hedwig And The Angry Inch, vở nhạc kịch đình nhất nhì Hàn Quốc, vào đầu năm nay. Được ra mắt lần đầu vào năm 2005, Hedwig And The Angry Inch tính đến nay đã chạy được tổng cộng 13 mùa. Yoo Yeon Seok gây ấn tượng với tạo hình nữ tính và quyến rũ, với bộ tóc giả vàng xoăn bồng bềnh và phong cách trang điểm đậm bắt mắt. Ngoài ra, anh chàng còn chịu chơi tới độ diện lên mình những bộ outfit ôm sát, khoe trọn body săn chắc cực slay.

Dân tình cười nghiêng ngả trước loạt bức hình này của Yoo Yeon Seok, khen ngợi sự lăn xả hết mình của anh vì vở nhạc kịch. Ngoài ra, không ít chị em hóm hỉnh trêu rằng nam diễn viên giả gái xuất sắc như này, từ nhan sắc tới vóc dáng 10 điểm thế này thì phái nữ còn phải chạy theo dài dài.

Anh chàng khiến chị em không khỏi ghen tỵ trước nhan sắc tuyệt vời với lớp makeup và bộ tóc giả slay vô cùng

Một số bình luận của netizen: - Sao trong phim anh điềm đạm, cool ngầu bao nhiêu mà lên sân khấu kịch anh slay bấy nhiêu vậy. - Ảnh lại quậy rồi đó cả nhà. Mãi yêu chồng ạ. - Biết là form dáng của 2 giới khác nhau nhưng sao ổng mặc váy trông đẹp dữ vậy. - Body tôi còn thua cả anh Seok sĩ huhu. - Đây là tạo hình đóng vở kịch á. Hay lắm nha cả nhà. Anh Seok đóng đỉnh luôn. - Không biết chị Hee Joo thấy tổng tài của mình xúng xính váy áo như này đi chơi cảm thấy sao ta?

Hedwig And The Angry Inch xoay quanh hành trình của một ngôi sao nhạc rock tên Hedwig. Sinh ra và lớn lên tại miền đông nước Đức, anh chàng vươn lên khỏi số phận bằng niềm đam mê với âm nhạc, dùng tài năng để xóa mờ đi những tổn thương trong quá khứ, cũng như tìm lại chính mình. Trước đó, Yoo Yeon Seok cũng đã từng diễn vở kịch này vào năm 2017.

Yoo Yeon Seok vào vai Hedwig trong vở kịch Hedwig And The Angry Inch

Yoo Yeon Seok đang là tâm điểm truyền thông trong nước, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ phim ảnh khắp châu Á nhờ bộ phim When The Phone Rings. Đóng cặp với Chae Soo Bin cực duyên cực mượt, bộ đôi đã góp phần không nhỏ đến thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim. Giờ đây, 2 ngôi sao hiện đang được săn đón bậc nhất tại xứ sở kimchi, mọi động thái đều nằm trong phạm vi bắt sóng của khán giả.