Bức ảnh xứng đáng phong thần của mỹ nhân Hàn đẹp nhất hiện tại

Theo Naver, bộ phim When the Phone Rings lên sóng ngay lập tức nhận được sự yêu thích của khán giả Hàn Quốc thậm chí khuấy đảo MXH xứ Trung nhờ chemistry cực đỉnh của hai diễn viên chính. Trong đó, người đẹp Chae Soo Bin gây ấn tượng mạnh ngờ ngoại hình đẹp không góc chết cùng diễn xuất tự nhiên.

Trong When the Phone Rings, Chae Soo Bin vào vai Hong Hee Joo. Cô kết hôn với nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) theo một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Xuất phát điểm là "môn đăng hộ đối", cặp trâm anh thế phiệt này phải giả vờ chung sống hạnh phúc trước mặt mọi người suốt 3 năm liền. Thú vị hơn, Baek Sa Eon mất đi khả năng nói chuyện sau một tai nạn thuở ấu thơ trong khi Baek Sa Eon tuy làm phát ngôn viên nhưng lại rất kiệm lời.

Chae Soo Bin đang gây sốt với vai nữ chính giả câm trong When the Phone Rings

Theo Naver, nếu When the Phone Rings có thể thành công cho tới tập cuối, đây sẽ là tác phẩm nâng tầm danh tiếng cho Chae Soo Bin bởi trước đó cô tham gia vào nhiều tác phẩm nhưng chưa có phim nào nổi danh khắp châu Á.

Chưa thể ghi dấu ấn ở mảng phim truyện, nhưng nhờ nhan sắc tựa thiên thần, Chae Soo Bin từng khiến công chúng phát cuồng với tiểu phẩm Rebel trong show Saturday Night Live Korea (SNL Korea) nhái lại chính vai diễn của nữ diễn viên trong Rebel: Thief Who Stole the People (2017). Trong Rebel, Chae Soo Bin thủ vai Song Ga Ryung, góa phụ trẻ chứa đầy hận thù với nhà vua sau cái chết của chồng, nhưng sau đó cô đã được Hong Gil Dong (Yoon Kyun Sang) cứu rỗi và đem lòng yêu thương.

Chae Soo Bin thủ vai góa phụ trẻ chứa đầy hận thù với nhà vua sau cái chết của chồng. Nàng tìm cách hạ độc nhà vua nhưng bị bắt gặp.

Chae Soo Bin dùng nhan sắc để quyến rũ nhà vua

Còn trong SNL, Chae Soo Bin luôn dùng nhan sắc của mình để khiến nhà vua và các đại thần phân tâm. Trong khi những phi tần muốn hành hạ và xử phạt nàng, Chae Soo Bin luôn tỏ vẻ ngây thơ để hớp hồn nhà vua, tạo nên những tình huống hài hước.

Theo Naver, Chae Soo Bin đang diễn tả lại chính xác câu nói "sắc đẹp có thể giúp tha thứ mọi lỗi lầm". Quả thực, với nhan sắc tựa như được AI vẽ nên của Chae Soo Bin khán giả không thấy vai diễn đang thể hiện quá lố, mà đều cho rằng nữ diễn viên xứng đáng vô tội vì quá đẹp.

Nhan sắc tuyệt mỹ của Chae Soo Bin trong tiểu phẩm Kẻ Nổi Loạn

Chae Soo Bin sinh năm 1994, nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng bộ phim Điệp Viên (2015) trên đài KBS2. Ở tác phẩm này, cô chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn giúp nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả.

Năm 2016, bom tấn cổ trang Mây Họa Ánh Trăng tạo nên một cơn sốt lớn trên khắp Hàn Quốc với rating 16,9%. Trong phim, Chae Soo Bin đảm nhận vai "tiểu thư bạch tuyết" Ha Yeon đẹp tựa như mỹ nhân cổ đại trong tranh bước ra.

Trước khi ghi dấu ấn bằng diễn xuất, Chae Soo Bin nổi danh vì là mỹ nhân đẹp mọi góc quay của màn ảnh Hàn Quốc

Hồi tháng 3, một cuộc bình chọn để tìm ra "Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024" đã được thực hiện trên bởi trang King Choice với sự tham gia của hơn 500.000 khán giả. Chae Soo Bin xuất sắc vượt mặt những ngôi sao đình đám như Song Hye Kyo hay Park Bo Young để giành vị trí số một.

Tuy chưa bật lên hàng ngũ sao hạng A nhưng Chae Soo Bin lại là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ các tác phẩm Rookie Cops, I'm Not A Robot, My Catman, A Piece Of Your Mind, The Fabulous (Bộ Tứ Thời Thượng). Nữ diễn viên được đánh giá sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Chae Soo Bin được sự đoán sẽ bật lên nhờ When the Phone Rings