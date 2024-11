Bức ảnh xóa bỏ mối thâm thù 6 năm đang gây tranh cãi khắp thế giới

Mới đây, poster nhá hàng màn collab giữa Nicki Minaj và Cardi B đang gây sốt khắp MXH. Bởi lẽ, cộng đồng đam mê âm nhạc US UK đã không còn xa lạ gì với “mối thù ngàn kiếp” giữa 2 nữ rapper đình đám. Vì vậy, thông tin này đã ngay lập tức thắp lên tia hy vọng giữa fandom 2 bên về một hòa bình được tái thiết lập.

Tấm poster đánh dấu màn hợp tác chấn động giữa Nicki Minaj và Cardi B khiến người hâm mộ không biết nên tin vào đâu

Tuy nhiên, không ít thám tử mạng đã dễ dàng đánh hơi thấy một vài điều bất thường. Màn hợp tác lần này có tên là “Keep Dreaming” (Cứ mơ đi - PV) khiến dân tình hiểu ra đây chỉ là trò đùa. Thêm vào đó, bức ảnh còn để ngày ra mắt MV - 31/2/2025 - một ngày không có thật. Do đó, đây chỉ là một sản phẩm của AI hay photoshop để đánh lừa người hâm mộ. Chưa kể nếu để ý kỹ, ngoại hình của 2 nữ nghệ sĩ trông khá là giả, như thể bị “hoạt hình hóa” đi ít nhiều.

Tuy chỉ là cú lừa nhưng netizen vẫn cực kỳ hoan hỉ, thậm chí thích thú trước sự kết hợp vô thực này. Nhiều người cũng bày tỏ sự thất vọng vì đã thật sự mong chờ vào một bản hit tương tự như Motorsport đã từng gây bão làng Hip-hop thế giới, đánh dấu pha bắt tay đầu tiên của Nicki Minaj và Cardi B. Ngoài ra, có ý kiến khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của AI khi có thể tạo ra một sản phẩm y xì đúc như người thật thiết kế.

Một số bình luận của netizen: - Này mà thật chắc 2 bả cầm guốc chọi nhau nguyên MV. - MV chắc toàn diss nhau. - Cứ tưởng thật cho đến khi thấy 31/2. - Lần đầu thấy chị em sinh đôi slay như thế này. - MV dự được quay ở sàn đấu WWE.

Lật lại quá khứ, tháng 9/2018, vụ ẩu đả thế kỷ giữa 2 nữ rapper hot nhất làng rap đã khiến showbiz toàn cầu chao đảo một thời gian dài, báo chí tốn không biết bao là giấy mực. Cụ thể, tại bữa tiệc thời trang Harper’s Bazaar ICONS, không biết vì lý do gì đã khiến Cardi B tháo guốc và phi thẳng về phía Nicki Minaj. Tuy nhiên, chiếc guốc chệch quỹ đạo và trúng ngay đầu một người bạn của Nicki Minaj.

Cả 2 bên xảy ra hỗn chiến qua lại giữa một dàn khách mời toàn siêu sao nổi tiếng. Hậu quả là đàn em Cardi B ê chề đi về với nguyên cục u sưng to trên trán, chiếc váy đỏ Dolce & Gabbana thì rách làm đôi. Trong khi đó, Nicki Minaj vẫn xúng xính tạo dáng chụp ảnh trong bộ đầm da báo của nhà mốt Alexandre Vauthier slay vô cùng.

Trong khi Cardie B ê chề ra về với chiếc chán u 1 cục...

Thì Nick Minaj vẫn thả dáng ngoài buổi tiệc với khí chất không thể slay hơn

Nguyên nhân được Cardi B đưa ra là Nicki Minaj đã không ít lần chèn chép cô trong sự nghiệp cầm mic, đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với bất kỳ ai hợp tác với cô. Ngoài ra, Nicki Minaj còn được cho là thể hiện sự chê bai đối với khả năng làm mẹ của Cardi B. Đáp lại, Nicki Minaj phản bác hết những cáo buộc chĩa vào cô, thẳng thừng tuyên bố tất cả là lời dối trá và cô sẽ không bao giờ động chạm vào con trẻ.

2 nữ nghệ sĩ từng có 1 thời chị em keo sơn trước khi vụ giao tranh xảy ra

Kể từ đó, mối thâm thù giữa 2 nữ rapper đình đám lúc bấy giờ vẫn âm ỉ cho tới hiện tại. Mọi thành tích và sản phẩm của cả 2 đều được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Dù cho Cardi B bùng nổ hơn về mặt nhạc số qua loạt bản hit Bodak Yellow, I Like It, WAP… nhưng trình độ của cô nàng vẫn luôn bị chê cười không dứt. Cardi B bị gán mác “ghost writer” (rapper không biết viết lời) ngay từ khi bước chân vào showbiz, là một nghệ sĩ bất tài vì nổi tiếng do được người khác dọn đường.

Cardi B sở hữu nhiều hit lớn nhưng bị gán danh bất tài vì không biết tự viết lời rap

Tầm ảnh hưởng của ngôi sao Super Bass phủ sóng khắp mọi mặt trận âm nhạc, thậm chí kèn cựa trực tiếp với những nam rapper khác. Quy luật ngầm trong giới từ bao lâu nay không cho phép bất kỳ nữ rapper nào xưng vương toàn cõi Hip-hop. Nhiều người tin rằng đế chế của Nicki Minaj sẽ ít nhiều làm xáo trộn cán cân làng rap thế giới. Theo nguồn tin thân cận trong giới, Cardi B được nhắm đến như một “con gà công nghiệp” của các ông lớn ngành giải trí nhằm hạ bệ Nicki Minaj, ngăn chặn sự bùng nổ của cô trong thị trường âm nhạc.