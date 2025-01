Bức ảnh xấu hổ nhất cuộc đời Song Hye Kyo

Song Hye Kyo đã có gần 30 năm hoạt động trong nghề. Dù nhiều lần gây tranh cãi về đời tư, diễn xuất nhưng riêng về nhan sắc hay hình ảnh của cô trước công chúng thì gần như chưa từng bị chê bai. Sở dĩ dùng từ "gần như" là bởi trong quá khứ, Song Hye Kyo từng đã có thời điể trở thành chủ đề bàn tán khi gặp phải sự cố trang phục ở dự án phim giúp tên tuổi của cô nổi khắp châu Á. Sự cố này vô tình trở thành “tư liệu lịch sử” để đời thỉnh thoảng lại bị nhắc lại như một khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Song.

Hình ảnh gần đây của Song Hye Kyo

Cụ thể thời đóng Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo từng gặp "tai nạn" về trang phục. Nhìn lại những bức hình cũ có thể thấy cô sử dụng đồ lót quá mỏng và chiếc áo ngoài hơi bó, vô tình khiến bản thân trở nên "kém duyên" trong mắt người xem. Ngày đó, Song Hye Kyo từng phải nhận về không ít phản ứng tiêu cực. Không chỉ chê cô trông "kém duyên" mà nhiều người còn đề cập đến vấn đề cân nặng của nữ diễn viên.

Hình ảnh đáng quên của Song Hye Kyo từ thời Trái Tim Mùa Thu

Nhìn lại hình ảnh cũ dễ nhận thấy tời điểm đó, Song Hye Kyo có da có thịt hơn hiện tại nên việc lựa chọn trang phục có lẽ cũng khó khăn hơn. Chưa kể ngày đó cô còn là tân binh, chưa có ekip chăm chút tỉ mỉ mọi thứ như hiện tại nên việc gặp sự cố về phục trang cũng là điều có thể thông cảm được. Quan trọng là ở Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo đã mang đến màn thể hiện quá xuất sắc, lấy đi không ít nước mắt của người xem. Cho đến nay, Trái Tim Mùa Thu vẫn là tác phẩm kinh điển của làn sóng Hallyu nói chung và sự nghiệp Song Hye Kyo nói riêng.

Bộ phim Trái Tim Mùa Thu được công chiếu lần đầu tiên vào mùa thu năm 2000. Đây là bộ phim có lượt xem rất lớn với rating trung bình là 38,6% và cao nhất là 46,1%. Nhờ tác phẩm này mà làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) được lan rộng ra các quốc gia châu Á và Song Hye Kyo cũng từ một tân binh vươn lên thành siêu sao nổi đình đám.

Sau Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả cả châu Á cùng hàng loạt tác phẩm nổi đình đám như All In, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời và gần đây nhất là The Glory. Càng về những năm gần đây, Song Hye Kyo càng chứng minh được năng lực của mình. Cô không còn giới hạn bản thân trong những bộ phim rom-com, yêu đương bi đát, thay vào đó là xuất hiện trong những tác phẩm nặng tâm lý hơn. Hiện tại, Song Hye Kyo cũng chuẩn bị tái xuất với Dark Nuns, một bộ phim về đề tài tâm linh, huyền bí, điều mà cô chưa từng thử sức trước đây. Phim dự kiến ra mắt rạp Việt vào tháng 2 sắp tới.