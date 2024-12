Bức ảnh vạch trần thói phông bạt của Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh

Theo Sina, trong giới giải trí Hoa ngữ có nhiều chiêu trò để quảng bá cho tác phẩm sắp ra mắt. Các nghệ sĩ có thể giả vờ phải lòng nhau khi đóng chung tạo nên tin phim giả tình thật, cũng có thể tạo nên các scandal khiến khán giả phải bàn tán không ngừng. Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh cũng từng bị diễn viên tiền bối trong ngành mắng "làm trò" vì chiến dịch quảng bá phim gian dối.

Cụ thể, năm 2015, đôi bạn thân thiết của showbiz có lần hợp tác chung trong phim Khuấy đảo Hollywood (Hollywood Adventures). Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất trên màn ảnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng cặp với Triệu Vy. Cả hai còn sang Mỹ để quay phim, đồng thời thực hiện một buổi lễ in dấu vân tay khá long trọng trên Đại lộ Danh Vọng của Hollywood.

Lúc này, có rất nhiều thông tin lẫn lộn, trong đó không ít người tin rằng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tới mức được ban quản lý Đại lộ Danh Vọng mời in dấu vân tay Hollywood. Truyền thông mập mờ giúp danh tiếng của hai diễn viên được đẩy lên cao.

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh khoe khoang về việc mình được in dấu vân tay tại Hollywood

Trong khi báo chí và người hâm mộ dành nhiều lời chúc tụng tới ba nghệ sĩ tài năng, thì diễn viên gạo cội Tôn Hải Anh lại có ý chê bai Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy đang "làm trò" ở Hollywood.

"Hai người làm trò này chẳng phải quá ngu xuẩn hay sao? Họ coi thường khán giả đã đành, lại còn coi toàn bộ Trung Quốc này đều ngu ngốc cả. Hai diễn viên này tôi đã từng hợp tác cùng. Tôi không có ý kiến gì với diễn xuất của họ, nhưng lần này quả thật họ đã làm quá rồi, tôi không muốn sự kiện này trở thành trò đùa quốc tế", diễn viên Tôn Hải Anh bức xúc viết trên mạng xã hội.

Trang Nam Đô trích dẫn một thông tin: "Thực tế, sự kiện này diễn ra tại Nhà hát Trung Quốc tại Mỹ. Khi truyền thông đăng tải, câu chuyện đã được phóng đại, gây hiểu nhầm là do Hollywood đăng cai. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, lễ in dấu vân tay này lại có các bục in đều quảng cáo tên Nhà hát Trung Quốc".

Diễn viên Tôn Hải Anh vạch trần thói phông bạt của hai ngôi sao

Lúc này, khán giả mới nhận ra nơi mà Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh in dấu vân tay đúng là nằm trên con đường Đại lộ Danh Vọng, nhưng thực tế, hoạt động này thuộc về Nhà hát Trung Quốc tại Mỹ, không liên quan tới Đại lộ Danh Vọng của Hollywood. Như vậy, hai ngôi sao hạng A cố tình lập lờ thông tin, phông bạt để đánh bóng tên tuổi.

Nhận thấy không thể tiếp tục lừa khán giả và hướng gió đã xoay chiều, Triệu Vy sau đó vội vàng giải thích: "Tôi nghĩ tiền bối Tôn Hải Anh đã không hiểu tình huống thật sự của hôm đó. Trước chúng tôi (tức Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lâm Nghệ Bân), đã có hơn 100 diễn viên khác đã lưu dấu vân tay ở đây rồi, và nó thực sự diễn ra tại Đại lộ Danh vọng của Hollywood".

Triệu Vy thừa nhận đây chỉ là một hoạt động quảng bá

Triệu Vy còn tiết lộ thêm: "Việc in dấu vân tay vừa qua tại Hollywood là một trong số những hoạt động tuyên truyền cho bộ phim "Khuấy đảo Hollywood". Dấu vân tay của ba người chúng tôi sẽ không được lưu tại đây (tức tại Nhà hát Trung Quốc). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để dấu vân tay được lưu lại mãi mãi trên Đại lộ Danh vọng Hollywood trong tương lai. Về sau, du khách Trung Quốc đến đó có thể tham quan, có thể nhìn thấy dấu vân tay của tôi và tất cả những diễn viên Trung Quốc khác, điều đó thật hạnh phúc, và tôi cũng cảm thấy rất hân hạnh có thể cùng mọi người chụp chung kiểu ảnh tại đó".

Như vậy, thực tế lễ in dấu vân tay chỉ là một buổi lễ giả, Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy thậm chí còn không được lưu giữ dấu vân tay tại Nhà hát Trung Quốc chứ đừng nói đến Đại lộ Danh Vọng.

Bộ phim thất bại càng khiến hai diễn viên thêm ê chề

Câu chuyện đã được Triệu Vy giải thích nhưng nhiều khán giả cảm thấy nữ diễn viên là người khôn ngoan biết lợi dụng truyền thông đánh tráo thông tin, đồng thời, cô khá "lươn lẹo" đổ lỗi cho khán giả hiểu nhầm và bày tỏ mong muốn sẽ được in dấu vân tay trong tương lai.

Có lẽ do quá trình quảng bá gian dối khiến khán giả phản cảm, bộ phim Khuấy đảo Hollywood sau đó có doanh thu thua lỗ. Cả Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh đều bị chê diễn dở.

Chiêu Dương