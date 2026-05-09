Bức ảnh trị giá 430 tỷ đồng của mỹ nhân quyền lực nhất hành tinh

Jennie thu 430 tỷ trong 2 năm

Ngày 24/12/2023, Jennie công bố thành lập công ty riêng mang tên Odd Atelier. Nữ idol toàn cầu đăng tải loạt ảnh đen trắng thay cho lời giới thiệu vai trò mới - CEO công ty giải trí, tự quản lý chính mình. Trong khung hình tối giản, nữ thần tượng ngồi trên ghế gỗ với ánh nhìn đầy thần thái. Không concept cầu kỳ nhưng từng đường nét đều toát lên khí chất của một “boss” thực thụ.

Jennie là thành viên BLACKPINK đầu tiên công bố lập công ty riêng, chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG cuối năm 2023

Ở thời điểm đó, hình tượng CEO của Jennie nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Người hâm mộ gọi đây là “visual chủ tịch” đẳng cấp, bức ảnh là khoảnh khắc đánh dấu việc cô chính thức bước ra khỏi chiếc bóng của hệ thống quản lý cũ để tự xây dựng đế chế riêng. Hai năm sau, bộ ảnh ấy giờ đây được xem như biểu tượng cho một trong những cú chuyển mình thành công nhất lịch sử Kpop.

Theo báo cáo từ Seoul Economic Daily, Jennie đã thu về hơn 24 tỷ Won, tương đương khoảng 16,2 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) chỉ trong vòng hai năm hoạt động cùng Odd Atelier. Dữ liệu công bố thông qua hệ thống điện tử của Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc ngày 9/5 cho thấy công ty của Jennie gần như sinh lời ngay sau khi thành lập nhờ lịch trình hoạt động dày đặc của nữ nghệ sĩ.

Trong năm 2024, năm đầu tiên công ty vận hành trọn vẹn Odd Atelier ghi nhận doanh thu 18,9 tỷ won cùng lợi nhuận hoạt động khoảng 580 triệu Won, tương đương hơn 10,5 tỷ đồng. Sang năm tiếp theo, doanh thu tiếp tục tăng trưởng 26% so với cùng kỳ, đạt 23,8 tỷ won. Điều đáng nói là đây là khoản lợi nhuận sau khi đã chi trả toàn bộ chi phí vận hành, cho thấy mô hình kinh doanh mà Jennie xây dựng không chỉ hào nhoáng về hình ảnh mà còn thực sự bền vững về tài chính.

Giữa thị trường giải trí nơi nhiều idol chọn gắn bó lâu dài với công ty chủ quản lớn, việc Jennie tự mở công ty riêng từng được xem là bước đi đầy rủi ro. Nhưng kết quả hiện tại cho thấy nữ nghệ sĩ đã thành công trong việc biến tên tuổi cá nhân thành một thương hiệu có khả năng sinh lời độc lập. Điều đó cũng lý giải vì sao bức ảnh đen trắng năm nào giờ được người hâm mộ gọi vui là “bức ảnh trị giá 430 tỷ đồng”.

Không chỉ đơn thuần là một shoot hình thông báo công ty, đây còn là cột mốc mang ý nghĩa biểu tượng. Với fan Kpop, nó đánh dấu thời khắc một nữ thần tượng rời khỏi “đế chế” từng tạo dựng tên tuổi cho mình để bước vào giai đoạn mới, tự kiểm soát sự nghiệp, hình ảnh và tham vọng toàn cầu bằng chính năng lực cá nhân.

Jennie - từ công chúa YG trở thành người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh

Nhìn lại hành trình từ năm 2016 đến 2026, Jennie là một trong số rất ít nghệ sĩ Kpop đi trọn vẹn con đường từ một tân binh gây tranh cãi đến vị thế biểu tượng toàn cầu. Sinh năm 1996 tại Seoul, cô từng có khoảng thời gian du học ở New Zealand trước khi trở về Hàn Quốc vào năm 2010 để gia nhập YG Entertainment. Sáu năm thực tập tại YG trở thành nền móng cho một trong những màn debut thành công nhất lịch sử Kpop.

Ngay từ thời điểm chưa ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã được xem là “át chủ bài” khi liên tục xuất hiện trong sản phẩm của G-Dragon và Lee Hi. Đây là chiến lược hiếm thấy của YG, cho thấy công ty đã đặt kỳ vọng rất lớn vào cô gái sinh năm 1996 ngay từ đầu.

Sau khi BLACKPINK debut năm 2016, Jennie nhanh chóng nổi bật nhờ khả năng rap, vocal lẫn trình diễn sân khấu. Nhưng điều giúp cô tạo khác biệt nằm ở khí chất khó trộn lẫn: vừa có nét đáng yêu đời thường, vừa sở hữu thần thái cá tính, nổi bật trên sân khấu, ánh mắt lạnh lùng sang trọng, cực kỳ hợp với thời trang cao cấp. Chính sự đối lập này khiến Jennie luôn trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện.

Danh xưng “công chúa YG” từng được dùng với hàm ý mỉa mai vì Jennie được cho là nhận quá nhiều tài nguyên từ công ty. Nhưng theo thời gian, nữ thần tượng đã biến biệt danh ấy thành một phần thương hiệu cá nhân. Từ rất sớm, Jennie đã vượt khỏi khuôn khổ một idol để trở thành biểu tượng thời trang. Biệt danh “it girl số 1 Hàn Quốc” không chỉ là mỹ từ truyền thông. Từ những chiếc kẹp tóc, ruy băng cho đến phong cách balletcore, gần như mọi món đồ Jennie sử dụng đều nhanh chóng tạo thành xu hướng. Khả năng tạo ảnh hưởng mạnh đến mức các sản phẩm gắn với cô thường xuyên cháy hàng chỉ sau thời gian ngắn.

Năm 2018, ca khúc SOLO mở ra chương đầu tiên cho sự nghiệp cá nhân của Jennie. Đây được xem là cột mốc thiết lập tiêu chuẩn mới cho nghệ sĩ nữ Kpop hoạt động solo. Tuy nhiên, bước ngoặt thật sự đến vào giai đoạn 2023 - 2024, khi cô quyết định rời YG để thành lập Odd Atelier. Đó không chỉ là quyết định nghề nghiệp mà còn là tuyên ngôn về quyền kiểm soát nghệ thuật. Jennie không còn muốn là một phần của guồng máy vận hành sẵn có, mà muốn trực tiếp định hình con đường riêng.

Năm 2025, dưới OA, Jennie tự mình phát hành album solo đầu tay Ruby. Đây là sản phẩm đưa cô vượt khỏi định nghĩa thông thường về một idol Kpop. Jennie tham gia mọi khâu từ sáng tác, sản xuất đến quyết định ra mắt. Ngay từ giai đoạn mở bán, Ruby đã ghi nhận hơn 450.000 đơn đặt trước và vượt mốc 1 triệu bản bán ra toàn cầu chỉ trong tuần đầu tiên. Album debut ở vị trí #7 trên Billboard 200 với khoảng 56.000 đơn vị tiêu thụ, đồng thời lọt top 10 tại 19 quốc gia.

Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có 3 ca khúc cùng lúc xuất hiện trên Billboard Hot 100 ngay tuần đầu phát hành. Những bài hát như Mantra, like JENNIE hay ExtraL phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn, tạo hiệu ứng viral toàn cầu. Ruby không chỉ thắng về mặt thương mại. Album còn xuất hiện trong danh sách Best Albums of 2025 của Billboard và Rolling Stone. Việc một sản phẩm Kpop đồng thời được công nhận ở cả doanh số, streaming lẫn giới phê bình cho thấy Jennie sở hữu khả năng định hình xu hướng, thay vì đơn thuần chạy theo thị trường.

Năm 2026 tiếp tục trở thành cột mốc đỉnh cao mới. Jennie giành Daesang Artist of the Year tại Golden Disc Awards 2026, trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này. Album Ruby tiếp tục mang về đề cử tại American Music Awards 2026, trong khi bản remix Dracula hợp tác cùng Tame Impala đạt hạng #17 Billboard Hot 100.

Jennie cũng xác nhận tham gia hàng loạt đại nhạc hội quốc tế với vai trò headliner như Lollapalooza Chicago, Summer Sonic hay Mad Cool Festival. Trước đó, cô từng gây bùng nổ với sân khấu solo tại Coachella 2025 bằng set diễn toàn bộ album Ruby.

Mới đây nhất, Jennie tiếp tục được xướng tên trong danh sách TIME100 - bảng xếp hạng vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Không chỉ là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất xuất hiện trong danh sách năm nay, Jennie còn nhận bài tribute từ Gracie Abrams. Nữ ca sĩ người Mỹ gọi Jennie là “một ngôi sao thực thụ”, nhấn mạnh sức hút của cô không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn trong cả những khoảnh khắc đời thường.

Theo TIME, lý do Jennie được vinh danh nằm ở tầm ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc: thời trang, văn hóa đại chúng và sức mạnh thương hiệu cá nhân. Sau khi tách khỏi mô hình quản lý cũ để hoạt động độc lập cùng Odd Atelier, Jennie đã xây dựng được một hình mẫu hiếm có trong Kpop, nghệ sĩ vừa thành công thương mại, vừa kiểm soát được toàn bộ định hướng phát triển của bản thân.

Tại Met Gala 2026, Jennie tiếp tục tạo bão với tạo hình như “tiên cá giáng trần”. Bộ trang phục và layout makeup gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội toàn cầu, nhưng cũng một lần nữa chứng minh khả năng chiếm lĩnh truyền thông của cô. Với Jennie, dù khen hay chê, mỗi lần xuất hiện đều đủ sức khiến công chúng phải bàn luận.

Từ “công chúa YG”, Jennie giờ đây đã trở thành biểu tượng quyền lực mới. Bức ảnh đen trắng đăng tải ngày 24/12/2023 không chỉ là bức ảnh đẹp. Nó giống như khoảnh khắc mở đầu cho một “đế chế Jennie” - nơi nữ nghệ sĩ bước lên vị trí người điều hành thương hiệu mang tên chính mình.

