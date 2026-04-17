Bức ảnh trên máy bay của Minh Nhựa khiến Cường Đô La phải tag thẳng vợ bạn vào

Tình bạn của 2 doanh nhân Cường Đô La và Minh Nhựa lúc nào cũng khiến netizen thích thú. Cùng chung đam mê sưu tập siêu xe đắt đỏ, Minh Nhựa từng chia sẻ tình cảm anh đối với Cường Đô La là ngưỡng mộ và thấu hiểu lẫn nhau.

Mới đây, Cường Đô La và Minh Nhựa cùng đăng ảnh check-in khi bay cùng chuyến khiến nhiều người bất ngờ.

Cường Đô La không chỉ tag Minh Nhựa mà còn nhắc đến cả vợ bạn - Mina Phạm và chú thích: “Máy bay gần đáp mới phát hiện là đi chung chuyến bay với người iu Phạm Trần Nhật Minh. Nga Phạm ơi đây là duyên rồi em ơi nên đừng cố cản làm gì em nghen” .

Hình ảnh của Cường Đô La và Minh Nhựa khiến netizen thích thú

Trong khi đó, Minh Nhựa đăng ảnh lúc bạn đang ngủ và lúc đã thức. Cường Đô La không ngần ngại ôm cổ và thơm bạn nên Minh Nhựa nửa đùa nửa thật: “Khúc ngủ không sao, dễ thương, ngoan lắm. Ngủ dậy là hiện nguyên hình. ‘Bạn Núi’ (nickname Minh Nhựa gọi Cường Đô La - PV) cứ vậy hoài, muốn gì về phòng rồi tính nha” .

Khoảnh khắc do Minh Nhựa đăng tải cũng thân mật không kém

Phía dưới cả hai bài đăng, cư dân mạng để lại bình luận ấn tượng với tình bạn của 2 doanh nhân. Nhiều người còn nói đùa rằng “nóc nhà” của Cường Đô La và Minh Nhựa đã xem nên 2 doanh nhân cẩn thận.

“Ngưỡng mộ tình bạn 2 anh quá”, “Hai chị nhà đã xem và đánh giá nha”, “2 ông này đi đâu cũng xà nẹo với nhau nhỉ”, “2 anh đi hẹn hò thì nói chứ duyên gì ở đây ạ?”, “2 ông mà gặp nhau là tui cười hoài nè, nhưng vui nha”, “Nắm tay đồ luôn ha”, “Dắt nhau đi nom trìu mến quá”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trong giới doanh nhân lẫn dân chơi siêu xe tại Việt Nam, Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983) và Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982) là hai gương mặt luôn nhận được nhiều sự chú ý.

Không chỉ có điểm chung là xuất thân từ gia đình kinh doanh, cả hai còn được biết đến với niềm đam mê sưu tầm siêu xe. Được biết cả hai cùng nhau theo đuổi đam mê siêu xe từ đầu những năm 2010, tính đến hiện tại đã khoảng 15 năm.

Cường Đô La và Minh Nhựa ngày xưa

Cũng chính bởi sở thích này mà dù hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng Minh Nhựa và Cường Đô La lại có mối quan hệ khá thân thiết. Thậm chí cả hai còn có cùng gu, sở hữu một số xế hộp giống nhau.

Trên các tài khoản MXH, cả hai thường đăng ảnh đời thường cùng nhau. Ngoài những bức ảnh với xế xịn, Minh Nhựa và Cường Đô La còn có nhiều hoạt động khác như cùng con trai tham gia giải chạy, cùng đi làm từ thiện, cùng đi du lịch, cùng dự event và có mặt trong những dịp trong đại của đối phương,...

Đôi bạn có niềm đam mê siêu xe cùng với nhau

2 ông bố tham gia giải chạy cùng 2 con trai - Nobi (bên trái) và Subeo (bên phải)

Hai cặp đôi vẫn thường gặp gỡ, sánh đôi trong các sự kiện, các dịp đặc biệt của đối phương

