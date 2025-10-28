Bức ảnh tránh xem vào giờ ăn cơm

Sau 25 năm lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia, chương trình trí tuệ lâu đời và được yêu mến bậc nhất của học sinh Việt Nam, đã khép lại mùa thứ 25 với chiến thắng ấn tượng của Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hành trình một phần tư thế kỷ của Olympia không chỉ là sân chơi tri thức, mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng hàng trăm gương mặt tài năng, nơi mỗi Quán quân đều để lại dấu ấn riêng từ thành tích học tập, hành trình du học đến những đóng góp cho cộng đồng sau này.

Mới đây, ngay sau khi trận chung kết năm thứ 25 khép lại, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng nghìn bài đăng, bình luận và chia sẻ về Đường Lên Đỉnh Olympia. Không chỉ khán giả bày tỏ sự tự hào và xúc động trước chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh mà đây còn là dịp để các cựu thí sinh cùng nhau ôn lại ký ức một thời về Olympia - nơi họ từng cháy hết mình với đam mê tri thức và tinh thần chinh phục đỉnh cao.

Trong đó, gây chú ý nhất là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hội ngộ của bốn Quán quân Olympia các năm 2021, 2022, 2023 và 2024 tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc), được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của Võ Quang Phú Đức - Quán quân năm thứ 24.

Bức ảnh mà nhiều người nhận xét rằng... không nên xem vào giờ ăn cơm. (Ảnh Facebook: Võ Quang Phú Đức)

Từ trái sang phải trong bức ảnh lần lượt là: Lê Xuân Mạnh (Thanh Hoá) - Quán quân Olympia năm thứ 23; Võ Quang Phú Đức (TP Huế) - Quán quân Olympia năm thứ 24; Đặng Lê Nguyên Vũ (Hưng Yên) - Quán quân Olympia năm thứ 22 và Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân Olympia năm thứ 21.

Trong bức ảnh, bốn Quán quân Olympia của các mùa trước xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung và vô cùng thoải mái. Không còn là những gương mặt căng thẳng trên sân khấu thi đấu, họ cùng tạo dáng tự nhiên, nụ cười tươi và ánh mắt tràn đầy năng lượng như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp này nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, bởi nó không chỉ ghi lại hình ảnh của bốn gương mặt từng “chạm đỉnh vinh quang”, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào chung của cộng đồng Olympia suốt 25 năm qua.

Nhiều người còn hài hước bình luận rằng “không nên xem ảnh này vào giờ ăn cơm”, vì dễ bị phụ huynh so sánh với “con nhà người ta” khi cả bốn đều quá xuất sắc, giỏi giang và điển trai nữa.

Đăng kèm bức ảnh rất nhiều sự... học giỏi này, Phú Đức chia sẻ: “Hành trình nào cũng phải đến lúc dừng lại. Cảm ơn Duy Khoa rất nhiều, vì câu chuyện thật đẹp mà em đã viết nên trên sân khấu này. Chúc mừng Bảo Khánh, em đã quá tuyệt vời trong trận đấu này, và anh cảm nhận được hình bóng của anh qua cách em chiến thắng. Cảm ơn Thanh Tùng, dù hơi đáng tiếc nhưng em vẫn xứng đáng là niềm tự hào của người dân Nam Nha Trang. Cảm ơn Nhựt Lam, một trận đấu rất hay và tuyệt vời. Dù sao thì cả 4 bạn thi đấu quá tuyệt vời rồi, điểm cầu Melbourne đã được xem một trận đấu quá căng thẳng và cảm ơn các em vì điều đó. Hẹn gặp lại Khánh tại Melbourne vào một ngày gần nhất”.

Đặc biệt, Phú Đức cũng không quen flex rằng trong ảnh là 4 quán quân tiền nhiệm ngồi xem chung kết từ ĐH Kỹ thuật thuật Swinburne (Australia).

Từ khoảnh khắc này, nhiều người còn nhận ra một điều thú vị là Tân Quán quân Trần Bùi Bảo Khánh trong trận Chung kết năm cũng thường xuyên tạo dáng giống 4 tiền bối. Nhiều người nhận xét vui đây là cách tạo dáng “vía” để trở thành quán quân.

Phải chăng đây là dáng pose “tốt vía” tại Olympia. (Ảnh: VTV)

Khoảnh khắc giản dị mà ấm áp ấy như khép lại trọn vẹn hành trình 25 năm của Olympia. Dù các thí sinh đang ở một nơi khác nhau, họ vẫn được kết nối bởi tinh thần chinh phục tri thức và niềm tự hào chung khi từng bước lên sân khấu ấy. Có lẽ, đó cũng chính là điều đặc biệt nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia – một hành trình không chỉ tìm ra Quán quân, mà còn gắn kết những con người cùng chung đam mê và khát vọng.