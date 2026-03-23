HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bức ảnh toát ra mùi tiền của Ronaldo và bạn gái

Hương Ly |

Bộ đôi đình đám nhất của làng túc cầu thế giới ngồi trên siêu xe có giá gần 15 triệu USD. Tính cả cặp đồng hồ và chiếc nhẫn cưới, tấm ảnh mà Georgina Rodriguez khoe lên mạng có tổng giá trị hơn 20 triệu USD.

Siêu mẫu Georgina Rodriguez khoe tấm ảnh mới nhất chụp chung cùng Ronaldo. CR7 đang cầm lái trên siêu xe Bugatti Centodieci bản siêu hiếm chỉ có 10 chiếc trên thế giới, hiện được định giá lên tới 15 triệu euro. Đồng hồ Ronaldo đeo, Bugatti Chiron Tourbillon (độc bản) có giá từ 1-1,5 triệu euro. Đồng hồ Patek Philippe Nautilus của Rodriguez có giá trên một triệu USD.

- Ảnh 1.

Ronaldo và bạn gái khoe loạt trang sức xa xỉ.

Bạn gái Rodriguez còn đeo chiếc nhẫn đính hôn, với điểm nhấn là viên kim cương oval cực lớn, trị giá 6 triệu USD. Đây là món quà mà Ronaldo dành tặng Rodriguez để tri ân tình cảm của nửa kia, người sẵn sàng mang danh phận bạn gái, đồng hành cùng CR7 suốt nhiều năm.

Ronaldo đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gân khoeo. Anh không ra sân thi đấu cho Al Nassr trong 2 tuần qua. Đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị tập trung để chơi 2 trận giao hữu nhưng CR7 không thể lên tuyển vì chấn thương.

Vào tháng 8/2025, Ronaldo và Rodriguez thông báo đã đính hôn. Georgina đăng ảnh chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, kèm lời nhắn trên mạng xã hội: "Em đồng ý, không chỉ kiếp này mà cả những kiếp sau nữa.

Ronaldo và Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Sau 10 năm, cả 2 có hai con chung là Alana và Bella. Rodriguez cũng chăm sóc 3 con riêng của Ronaldo là Ronaldo Jr. và cặp song sinh Eva & Mateo.

Trước khi hẹn hò Ronaldo, Rodriguez là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid, đồng thời làm người mẫu bán thời gian. Khi trở thành bạn gái Ronaldo, Rodriguez lui về hậu trường, giúp CR7 chăm sóc các con. Với danh xưng là "nửa kia" của CR7, độ nổi tiếng của Rodriguez tăng chóng mặt chỉ sau một năm. Cô bỏ dần nghiệp người mẫu, chuyển sang làm KOL trên mạng và nhận về các bản hợp đồng lớn.

Gần đây, Ronaldo được công nhận là tỷ phú đầu tiên của bóng đá thế giới. CR7 đang nhận đãi ngộ hơn 200 triệu USD/năm tại Saudi Arabia. Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao sự nghiệp bóng đá nhưng giá trị thương mại của anh vẫn là số một làng bóng đá.

Nam NSND đình đám U70 vẫn nhiều fan tỏ tình, có nhà 127m2 ở đường Tố Hữu, lương hưu 7 triệu/tháng
Tags

Ronaldo

Georgina Rodriguez

toát ra mùi tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại